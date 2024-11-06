狂蜜病｜44歲女子尼泊爾帶蜂蜜返港　進食後約半小時中毒住院

衞生防護中心今日（6日）公布正調查一宗狂蜜病中毒個案，一名44歲女子於10月31日進食蜂蜜約半小時後，出現心律下跌、低血壓和暈眩等中毒病徵。病人其後到瑪麗醫院急症室求醫，並入院接受治療，於11月1日出院，並診斷為狂蜜病中毒。初步調查顯示，病人從尼泊爾將蜂蜜帶返香港，中心提醒市民應向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜。



衞生防護中心正調查一宗懷疑狂蜜病中毒個案。（資料圖片）

進食尼泊爾蜂蜜半小時後出現中毒徵狀

衞生防護中心表示，一名44歲女子於10月31日進食蜂蜜約半小時後，出現心律下跌、低血壓和暈眩病徵。她於同日到瑪麗醫院急症室求醫，並入院接受治療。病人情況穩定，其後在11月1日出院。臨床診斷為狂蜜病中毒。

中心化驗剩餘的蜂蜜，以及病人的尿液樣本後，證實含梫木毒素。而初步調查顯示，病人從尼泊爾將蜂蜜帶返香港。中心將繼續調查個案。

梫木毒素是一種由杜鵑花科植物（包括杜鵑花）產生的神經毒素，可影響神經和肌肉。(VCG)

籲市民注意印度、尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜

中心發言人解釋，狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起。梫木毒素是一種由杜鵑花科植物，即包括杜鵑花，所產生的神經毒素，可影響神經和肌肉。

相關中毒徵狀包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐、肚瀉、頭暈、乏力、大量出汗、唾液過多和感覺異常。而嚴重個案可能會出現低血壓、心律下跌或休克。中心建議市民採取以下預防措施︰

．向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜；

．棄掉帶有苦味或澀味的蜂蜜，因為進食含梫木毒素的蜂蜜可能令喉嚨有燒灼感；

．特別注意在印度、尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜，因為這些地區的蜂蜜曾引致與梫木毒素相關的中毒個案。

