狂蜜病｜44歲女子尼泊爾帶蜂蜜返港 進食後約半小時中毒住院
撰文：歐陽德浩
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衞生防護中心今日（6日）公布正調查一宗狂蜜病中毒個案，一名44歲女子於10月31日進食蜂蜜約半小時後，出現心律下跌、低血壓和暈眩等中毒病徵。病人其後到瑪麗醫院急症室求醫，並入院接受治療，於11月1日出院，並診斷為狂蜜病中毒。初步調查顯示，病人從尼泊爾將蜂蜜帶返香港，中心提醒市民應向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜。
進食尼泊爾蜂蜜半小時後出現中毒徵狀
衞生防護中心表示，一名44歲女子於10月31日進食蜂蜜約半小時後，出現心律下跌、低血壓和暈眩病徵。她於同日到瑪麗醫院急症室求醫，並入院接受治療。病人情況穩定，其後在11月1日出院。臨床診斷為狂蜜病中毒。
中心化驗剩餘的蜂蜜，以及病人的尿液樣本後，證實含梫木毒素。而初步調查顯示，病人從尼泊爾將蜂蜜帶返香港。中心將繼續調查個案。
籲市民注意印度、尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜
中心發言人解釋，狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起。梫木毒素是一種由杜鵑花科植物，即包括杜鵑花，所產生的神經毒素，可影響神經和肌肉。
相關中毒徵狀包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐、肚瀉、頭暈、乏力、大量出汗、唾液過多和感覺異常。而嚴重個案可能會出現低血壓、心律下跌或休克。中心建議市民採取以下預防措施︰
．向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜；
．棄掉帶有苦味或澀味的蜂蜜，因為進食含梫木毒素的蜂蜜可能令喉嚨有燒灼感；
．特別注意在印度、尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜，因為這些地區的蜂蜜曾引致與梫木毒素相關的中毒個案。
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