6警誣衊露宿者案 男警梁飛鵬及女警龐雋詩求保釋等候上訴被拒
撰文：劉安琪
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8名警員涉2020年初在深水埗通州街公園誣衊露宿者被控，經審訊後4男2女共6警被裁定妨礙司法公正罪成，被判囚25至41個月。事後有3名被告不服定罪及判刑提出上訴，其中刑期最短的男警梁飛鵬及女警龐雋詩，申請保釋等候上訴，上訴庭今（7日）開庭處理，法官彭寶琴聽罷陳詞後拒絕兩人的申請，兩人需繼續還柙。
申請人分別為梁飛鵬（29歲男警）、龐雋詩（29歲女警），早前被裁定一項妨礙司法公正罪成，兩人均被判囚2年1個月。
同案另外4名罪成被告：林華嘉（44歲男警長）、莫志成（25歲男警）、尹栢詩（25歲女警）及陳守業（27歲男警），全3部被裁定妨礙司法公正罪成，除警長林華嘉有兩項罪成外，餘下人各一項罪成，其中林華嘉被判囚3年5月，其餘3人入獄3年1月。
另兩名男警：郭展昇（31歲）及韓廷光（29歲），原被控公職人員行為失當，及對他人身體加以嚴重傷害和刑事毀壞罪等罪，則全部罪脫。
案件編號：CACC219/2024
6警涉屈露宿者被裁罪成 兩女被告上訴 龐雋詩申請保釋候訊8警員涉誣衊露宿者 6警罪成囚25至41個月 官斥令警隊蒙羞8警案．裁決解讀｜官只裁定6警妨礙司法罪成 涉襲擊刑毀等罪全脫8警涉毆打兼誣告6人妨礙司法罪成 露宿者阿十生前好友：沉冤得雪