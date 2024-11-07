6警誣衊露宿者案　男警梁飛鵬及女警龐雋詩求保釋等候上訴被拒

8名警員涉2020年初在深水埗通州街公園誣衊露宿者被控，經審訊後4男2女共6警被裁定妨礙司法公正罪成，被判囚25至41個月。事後有3名被告不服定罪及判刑提出上訴，其中刑期最短的男警梁飛鵬及女警龐雋詩，申請保釋等候上訴，上訴庭今（7日）開庭處理，法官彭寶琴聽罷陳詞後拒絕兩人的申請，兩人需繼續還柙。



申請人分別為梁飛鵬（29歲男警）、龐雋詩（29歲女警），早前被裁定一項妨礙司法公正罪成，兩人均被判囚2年1個月。

2020年2月深水埗通州街八警涉嫌誣告公園露宿者藏毒、襲擊等，六名警員妨礙司法公正罪成，2024年10月17日判刑。（香港01製圖）

同案另外4名罪成被告：林華嘉（44歲男警長）、莫志成（25歲男警）、尹栢詩（25歲女警）及陳守業（27歲男警），全3部被裁定妨礙司法公正罪成，除警長林華嘉有兩項罪成外，餘下人各一項罪成，其中林華嘉被判囚3年5月，其餘3人入獄3年1月。

另兩名男警：郭展昇（31歲）及韓廷光（29歲），原被控公職人員行為失當，及對他人身體加以嚴重傷害和刑事毀壞罪等罪，則全部罪脫。

案件編號：CACC219/2024