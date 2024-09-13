8警案．裁決解讀｜官只裁定6警妨礙司法罪成　涉襲擊刑毀等罪全脫

8名警員在深水埗通洲街進行反毒品行動時，涉嫌向露宿者拳打腳踢，又破壞他們的家當，更疑誣告露宿者藏毒，期間發現有閉路電視，數警並涉用不同方式阻鏡頭拍攝。區域法院法官張潔宜今(13日)裁定6警妨礙司法公正罪成，其餘涉及傷人、刑事毀壞及公職人員行為失當等罪均不成立，兩名未涉妨礙司法罪名的警員當庭釋放。



張官在裁決書指，數名警員曾以白紙巾、膠袋等圖遮蓋鏡頭，他們全都是警員，明知鏡頭紀錄與搜證有關，仍故意干擾，有女警辯稱拋紙巾為趕昆蟲，惟張官指女警不曾望鏡頭，怎知那方有昆蟲。至於涉傷人及刑毀的罪，控方未證事主傷勢由警員造成，被毀財物亦或屬棄置物品，故裁定相關罪名不成立。



6名被定罪警員將於10月8日求情，各被定罪被告准繼續保釋。



第五被告林華嘉是一名警長，亦是被告中官階最高的，他被裁定兩項妨礙司法公正罪成，他離庭時輕鬆，並多謝同事朋友及家人。(黃浩謙攝)

首被告郭展昇被裁定全部罪名不成立。(黃浩謙攝)

第七被告尹栢詩(左)及第八被告陳守成(右)，各有一項妨礙司法公正罪成。(黃浩謙攝)

女被告龐雋詩被指曾用濕紙巾遮鏡頭，被裁定一項妨礙司法公正罪成。(黃浩謙攝)

只有妨礙司法公正被裁罪成

8名被告：郭展昇（31歲男警）、韓廷光（29歲男警）、梁飛鵬（29歲男警）、龐雋詩（29歲女警）、林華嘉（44歲男警長）、莫志成（25歲男警）、尹栢詩（25歲女警）及陳守業（27歲男警），共被控10罪，包括5項妨礙司法公正、2項公職人員行為失當、1項對他人身體加以嚴重傷害，及2項刑事毀壞罪，分別發生於2020年2月4和24日。除首兩名被告脫全部罪名外，其餘6被告各1至2項妨礙司法公正罪成。(詳看下表)

梁曾爬上木樑但未成功

法官張潔宜在裁決書指，2020年2月4日在公園涼亭的搜查行動中，數名警員曾意圖用不同物品遮鏡頭，其中第三被告梁飛鵬曾用膠袋圖遮蓋閉路電視鏡頭。影片所見，梁曾爬上木樑但未成功，之後他即把膠袋放進背囊。梁辯他帶備膠袋是準備用來戴搜查找到的違法物品，惟張官認為其說法與其行動不一致。

龐未望鏡頭怎知那方有昆蟲

第四被告女警龐雋詩，亦指曾用濕紙巾拋向鏡頭，龐曾辯稱為驅趕昆蟲而拋濕紙巾。張官在裁決指，龐在地上弄濕紙巾前，並沒有望向鏡頭方向，質疑她不可能會預先知道鏡頭上有一隻昆蟲，遂拒納龐在警誡下的解釋。

法官又指，梁及龐二人均為警務人員，他們明知現場有閉路電視，這並可用作加強或削弱控方或辯方的案情，卻選擇試圖遮蓋鏡頭，裁定兩人妨礙司法公正罪成。

3被告曾稱莫從阿十手上找到毒品

至於被告林華嘉、莫志成、尹栢詩，他們被指誣衊露宿者「阿十」藏毒。張官根據片段，裁定尹在「阿十」被林拉出帳幕後，在帳幕範圍內找到一個黑色容器。之後，另一被告陳守成在另一帳幕找到一件白色物件，並把內裡包裹的思疑毒品放入黑色容器內。惟林、莫及尹在警員記事冊及證人供詞均稱，莫當時是在「阿十」手持的黑色膠盒內發現毒品，並將膠盒交給尹保管，說法與片段顯示有關鍵性分歧。

書面記錄分歧輕微因想誣告阿十

法官續指，雖然他的書面記錄與事實有關鍵性的分歧，但三人之間的書面記錄的分歧卻相對輕微。法官認為，唯一合理的推論是，他們決定誣告阿十，才會作出相關的書面記錄。毒品被檢獲的位置或情況屬毒品案的關鍵議題，一旦被捏造，有關毒品管有者的身份，必然有可能誤導警方及法庭，故三人的行為必然傾向妨礙司法公正，裁定他們此罪成。

陳及林曾用紅膠袋遮鏡頭

最後針對陳守業和林嘉華的妨礙司法公正罪，張官指兩人案發時意圖遮蓋閉路電視鏡頭。林在閉路電視鏡頭被遮蓋前，舉起右手指向鏡頭。陳緊接着拿著一個紅色袋，行向該鏡頭並消失在鏡頭下，該鏡頭隨即便被一個紅色袋所遮蓋。

沒有人敢在警員在場下遮鏡頭

由於當時警員在現場調查，法官認為除了警員外，沒有任何人會敢於在警員在場下公然遮蓋閉路電視鏡頭。因此，唯一可以作出遮蓋行為的人必然是在場的警員。再者，林是在場警員中最高級的警務人員，法官認為沒有林的准許，其他警員不會大膽作出這行為。因此，遮蓋閉路電視鏡頭的行為必然是林和陳的共同行為，裁定兩人罪成。

阮有骨折卻未證明傷勢何時造成

張官只裁定案中所涉的妨礙司法公正罪成，其他涉及傷人及刑事損的罪名均不成立。其中就傷人罪的裁決中，事主阮文山供稱於2020年2月4日在沙地遭警員襲擊並引致骨折。惟阮雖然確有骨折，但醫生的證供沒有確認是否新近傷勢，且他身體表面近骨折的地方沒有紅或腫，不吻合新近骨折會出現的表面傷勢。法官認為阮的證供不可信，未能肯定他在案發時有否被襲擊，裁定被告郭展昇、梁飛鵬、陳守業的對他人身體加以嚴重傷害罪脫。

阮不知被誰或多少人襲擊

法官另指，即使法庭接納阮的確遇襲，基於阮不知道誰或多少人襲擊他，案中其他證據亦不能證明誰襲擊他，故裁定3名涉襲擊的被告均罪名不成立；至於韓廷光被指對上述襲擊就手旁觀，被控公職作出不當行為罪。但張官指，基於法庭不肯定阮曾否被襲擊，故韓的罪名亦不成立。

事主之一的「阿十」，開審前已過身，未能出庭作證。他死後一班露宿者有夾錢買生果及香燭等為他設置小祭壇。（資料圖片）

未目睹黑色膠箱被損壞的情況

至於郭展昇被指於2月24日曾在木亭，用高爾夫球球桿損壞屬於阮的膠箱及屬於「阿十」的一些物品。惟阮作供時確認未目睹黑色膠箱被損壞的情況，而該處也有其他露宿者擺放的物品，也可能有被棄置的物品。故即使郭確曾損壞了一件黑色物件，法官亦未能肯定非被棄置物品；

阮未能確定被毀物品屬於阿十

關於已離世的「阿十」所屬物件，阮同意他僅因「阿十」曾在該處出現，認為該些物件屬於「阿十」，亦同意物品有機會屬於其他人，故裁定郭兩罪脫；對於韓廷光被指目擊郭損壞屬於「阿十」的物件但就手旁觀，法官認為雖然片段顯示韓必然目擊郭部份破壞行為，但未能肯定韓知悉該些物品屬他人的財產，而非棄置物品，故裁定其藉公職作出不當行罪脫。故郭展昇及韓廷光的所有罪名均不成立。

案件編號：DCCC 123/2021