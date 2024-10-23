6警涉屈露宿者被裁罪成　兩女被告上訴　龐雋詩申請保釋候訊

8警涉2020年初在深水埗通州街公園誣衊露宿者，經審訊後4男2女共6人被裁定妨礙司法公正罪成，被判囚25至41個月，案中兩名女被告龐雋詩及尹栢詩不服定罡及判刑提出上訴，其中龐並申請上訴期間保釋，法庭將於11月7日處理其保釋申請。



兩名上訴人：龐雋詩及尹栢詩，其中龐被判入獄2年1個月，尹則入獄3年1個月。龐會申請在上訴期間保釋。

8警被控6警罪成

6名罪成被告：梁飛鵬（29歲男警）、龐雋詩（29歲女警）、林華嘉（44歲男警長）、莫志成（25歲男警）、尹栢詩（25歲女警）及陳守業（27歲男警），全部被裁定妨礙司法公正罪成，，除警長林華嘉有兩項罪成外，其餘5人各一項罪成。

另兩名男警：郭展昇（31歲）及韓廷光（29歲），原被控公職人員行為失當，及對他人身體加以嚴重傷害和刑事毀壞罪等罪，則全部罪脫。

其他六警的指控及裁決。(詳看下圖)

案件編號：CACC225/2024