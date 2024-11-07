獸醫與女租客涉租務糾紛　把對方資料放租霸黑名單　認「起底」罪

獸醫指女租客欠租，涉在Facebook群組「香港租霸黑名單」內公開該女租客的資料，遭個人資料私隱專員公署起訴。獸醫今（7日）在東區裁判法院承認4罪，求情時指女事主第二個月已開始以不同理由不交租，後來終肯搬走，卻破壞單位內的物品。土地審裁署雖裁定女租客需支付10萬欠租及賠償，但她至今未有付款。暫委裁判官鍾穎詩指被告背景良好，熱愛動物，此案因租務糾紛發生，先為被告索取社會服務令報告，把案押後至12月2日判刑。



被告蔡濟明（44歲，獸醫）。承認4項在未獲同意下披露個人資料罪，指他在2022年11月至2023年2月2日期間，未經同意下披露女事主Y的個人資料。

被告蔡濟明在東區法院承認4項披露個人資料罪。

女事主Y發現其資料被放上租霸專頁

案情指，女事主Y於2023年2月初發現其個人資料，包括其部份姓名、年齡、職業、性別、身份證號碼、住址及WhatsApp個人檔案等，被放上Facebook的「香港租霸黑名單」，該些訊息均由一個帳戶在22年11月至23年2月2日期間發出，遂向個人資料私隱專員公署投訴。被告因涉發布這些資料，去年3月9日被捕，他警誡下承認發布事主Y的資料。

指Y搬走時欠4個月租兼破壞單位物品

辯方求情指，被告購買單位供母收租，以作為給母親的生活費，但女事主Y租用單位第二個月起便以各種理由不交租，她一時自稱是護士，一時自稱是警員；被告及母親因而承受壓力。事主Y最終搬走，但仍欠交4個月租金以，她並有破壞單位內的物品。土地審裁處2023年3月裁定事主Y須因租務糾紛向被告支付逾10萬元，Y至今仍未付款。

被告或受專業團體處分

辯方指，被告被捕後已和盤托出事件，加上可能受其所屬專業團體處分，希望法庭能輕判。鍾官決定先為被告索取社會服務令報告。

同案女被告否認協助教唆罪受審

同案女被告黃秋燕，被控涉協助及教唆蔡及另一名男子發布「起底」訊息，被控5項協助及教唆在未獲同意下披露個人資料罪。黃秋燕不認罪受審，案件今開審。

案件編號：ESCC603/2024