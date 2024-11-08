許金山涉殺妻女　妻向醫生透露與夫關係惡劣　指夫每周只回家3次

中大副教授許金山涉用注滿一氧化碳的瑜伽球謀殺妻女案，今午（8日）在高院續審。許的亡妻黃秀芬的家庭醫生及鄰居作供。家庭醫生指黃曾透露與丈夫的關係惡劣，又提過丈夫每星期只回家約3次，並會在凌晨3至4時才回來。她對丈夫在旁感到不自在。醫生認為黃有中度抑鬱，服藥後已好轉。她又指黃曾提及曾與丈夫討論離婚，黃答應後丈夫卻反口，醫生稱也覺驚訝，但指黃曾稱，在最惡劣時也沒想過自殺，因為她要照顧4名子女。



事發當天曾與黃通電的鄰居稱，知道黃與丈夫婚姻有問題，及黃是無奈地接受丈夫的婚外情，但她亦見許家會一同做運動。



被告許金山，案發時53歲，在中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺黃秀芬（47歲）及許儷玲Lily（16歲）。

被告許金山否認謀殺妻女。（網上圖片）

許金山的妻子黃秀芬。（網上圖片）

黃秀芳的家庭醫生王家恩(右)稱，對許金山向黃提出離婚，但黃答應後又反口感驚訝。(劉安琪攝)

黃曾透露與丈夫關係惡劣

普通科醫生王家恩供稱，黃秀芬於2013年11月首次向她求診，提及她有情緒低落、失眠和胃口差的問題，又透露和丈夫關係惡劣，於2005年曾因婚姻問題感情緒低落。黃後確診患中度抑鬱症，但沒有自殺傾向。

黃服藥後情緒已好轉

黃之後獲處方一種抗抑鬱的血清素，她一日後稱藥物副作用令她感到異常疲倦，翌日獲處方另一種抑鬱藥物。她在服用該藥物後，情緒、胃口、睡眠等都有好轉，並表示享受烹飪和烘焙的樂趣。

指被告每周僅回家約3次

至2014年6月，黃提及對丈夫每星期僅回家約3次，並對丈夫經常凌晨三、四點才回家感到不舒服，但丈夫在她身邊時，她又無法感到平靜。黃另透露兩人曾討論離婚，但被告不同意。黃在之後數月情況穩定，並表示對大女兒將到馬來西亞讀醫感興奮，王醫生見狀下調黃的服藥劑量。

自殺傾向的人不會積極規劃未來

王醫生續指，黃稱即使在其情況最差的日子，她亦不曾想過要自殺，因為她有四名子女要照顧。王又提及，她曾鼓勵黃將其烘焙成品放上網出售，黃後來亦曾興奮地談及她買一個新的爐灶，可以製作披薩。王醫生指出，一個有自殺意圖的人不會如此積極規劃未來。

許先提離婚但黃答應後改變

辯方之後問及關於離婚的詳情，王醫生澄清黃稱是許先提出離婚，待黃同意後，許改變了想法，稱黃不能失去他。王自言，對許前後不一致的說法感驚訝。

鄰居想找黃幫忙看女兒

鄰居陳荔供稱，她和黃有園藝、烹飪等共同興趣，經常交流園藝的心得，亦不時會一起去花市買花。她案發當日中午1時20分致電黃，想請黃幫忙看管她幼女，黃回應正要外出，但稱可叫黃的女傭幫手。惟陳的幼女後來表示想留在朋友家，陳遂再兩度致電黃，但黃已沒再接電話。

指黃是無奈地接受被告的婚外情

陳在辯方盤問下稱，未曾在家中見過老鼠和蛇，但曾聽過黃稱見過蛇一次。陳又確認她知悉黃和丈夫的婚姻出現了一些問題，指黃「挺無奈地接受」了丈夫的婚外情。辯方指出，許和黃案發時考慮到他們的4名兒女，故繼續在一起。陳同意他們仍在一起，平日一家亦會一起運動等，惟她不清楚背後原因。

案件編號：HCCC389/2023