新加坡榛果可可冰凍甜點有樣本總含菌量超上限42%　未流出市面

食物環境衞生署食物安全中心今晚（8日)公布，由新加坡The Ice Cream & Cookie Co入口的「The Ice Cream & Cookie Co. Hazelnut Cacao Frozen Dessert」（榛果可可冰凍甜點）樣本的總含菌量達每克7.1萬個，超出法例容許上限42%，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒，有關批次食品已被封存，並無流出市面。



「The Ice Cream & Cookie Co. Hazelnut Cacao Frozen Dessert」有樣本總含菌量超出法例容許上限42%。（官方網頁圖片）

產品資料如下：

產品名稱：The Ice Cream & Cookie Co. Hazelnut Cacao Frozen Dessert

品牌：The Ice Cream & Cookie Co.

來源地：新加坡

進口商：Creme Concepts (HK) Limited

包裝：473毫升

此日期前最佳：2026年3月24日

食物安全中心發言人表示，透過恆常食物監測計劃，在進口層面抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，有關樣本的總含菌量為每克7.1萬個，超出法例上限。中心已知會涉事進口商上述違規事項，調查顯示受影響批次的產品仍存於進口商貨倉，沒有流出市面。中心會暫時撤銷較早前簽發予有關進口商銷售該款產品的進口准許，現於市面上銷售該品牌的同類產品則不受影響。

發言人表示，會就事件通知新加坡有關當局，並會繼續跟進事件及採取適當行動。

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於5萬個細菌。違法者一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁三個月。總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。