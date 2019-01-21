英國進口馬莎English Whole Milk總含菌量超標1.5倍　未流出市面

食物環境衞生署食物安全中心今（21日）公布，英國馬莎「Marks & Spencer」的一款以巴士德消毒法處理，1.136公升瓶裝牛奶「English Whole Milk」樣本，檢出總含菌量為每毫升7.5萬個，超標1.5倍。食安中心指，有關批次產品並未流出市面，中心已就事件通知英國有關當局，並正跟進事件。

食安中心指，英國馬莎的English Whole Milk瓶裝牛奶樣本，檢出總含菌量超標1.5倍。（資料圖片）

食安中心指，進口商為「ALF Retail Hong Kong Limited」的英國品牌「Marks & Spencer」，其每瓶1.136公升的「English Whole Milk」，於2019年1月16日或之前食用。中心透過恆常的食物監察計劃，在進口層面抽取樣本檢測，結果顯示，該樣本的總含菌量為每毫升7.5萬個，但根據《奶業規例》（第132AQ章），經巴士德消毒進行熱處理後的奶類，每毫升不得含有多於3萬個細菌。即該樣本被檢出總含菌量超標1.5倍。

發言人表示，已知會涉事進口商違規事項，及調查顯示受影響批次的產品仍存於進口商貨倉，沒有流出市面，已被中心封存。中心已暫時撤銷較早前簽發給該進口商銷售該款產品的批准，現於市面上銷售該品牌的其他奶類產品則不受影響。發言人又指，總含菌量超出超標，顯示產品衞生情況欠理想，但不會引致食物中毒。



中心亦就事件通知英國有關當局，及跟進事和採取適當行動。