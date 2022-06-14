GELAYO薑汁撞奶味冰凍甜點總含菌量超標4.6倍　食安中心指令停售

食物環境衞生署食物安全中心指GELAYO薑汁撞奶味冰凍甜點，總含菌量超標4.6倍，每克多達28萬個。該產品由Winner Top Trading Limited生產，最佳日期為8月31日。食安中心指令其即時停售受影響產品，初步調查發現受影響產品未有流出市面。



每克總含菌量達28萬個

食物安全中心今晚（14日）表示，早前跟進一宗相關事件時，從葵涌一間冰凍甜點製造廠抽取樣本進行檢測，發現一款名為GELAYO薑汁撞奶味冰凍甜點樣本總含菌量為每克28萬個，超出法例上限5萬個細菌的4.6倍。

發言人表示，已知會有關負責人上述違規事項，並指令其即時停售受影響產品。初步調查發現受影響產品未有流出市面，中心亦會繼續向有關負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求進行徹底清潔和消毒。

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於五萬個細菌。違例者一經定罪，最高可被判罰款一萬元及監禁三個月，發言人表示如有足夠證據，中心會提出檢控；又表示總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。