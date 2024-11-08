大熊貓BB｜盈盈「飛擒大咬」家姐展母愛　網民︰窒息的愛

雖然大熊貓龍鳳胎BB暴風式成長，不過目前仍然需要母親盈盈的呵護照顧。海洋公園今日（8日）繼續在社交平台發布最新相片，並形容為「肉緊盈媽上線​」，只見盈盈對家姐「飛擒大咬」，完全不顧家姐的掙扎，獻上濃濃的母愛。有網民便打趣形容為「窒息的愛」，亦有網民笑說︰「最尾嗰張家姐係咪比盈盈個口臭暈咗？」



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海洋公園︰肉緊盈媽上線

海洋公園繼早前發布盈盈的「湊仔經」後，今日再在社交平台上分享多張盈盈與家姐的相片，並形容為「肉緊盈媽上線​」。相對於照顧細佬的小心翼翼，盈盈在相片中對家姐「飛擒大咬」，整個身體貼緊家姐，似乎一刻也不想離開。

海洋公園亦為家姐想好潛台詞︰「媽媽，我知你好愛我，但係你攬得我太緊啦！」母愛氾濫的的盈盈當然不理會家姐的掙扎，繼續抱緊家姐︰「畀我錫一啖啦。Muah~」

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網民︰家姐係咪比盈盈個口臭暈咗？

網民在了解盈盈的「湊女經」後，紛紛留下令人哭笑不得的回應。例如有網民便形容為「窒息的愛」，亦有網民笑指︰「第一張家姐好似想叫救命，最尾嗰張家姐係咪比盈盈個口臭暈咗？」