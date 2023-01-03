7-11全線推77折優惠　維他牛奶平超市33%　有款貨品折實價仍貴12%

7-11便利店（3日）推出77折優惠，但是否托抵？記者抽查7-11便利店多款零食、飲品及賀年食品，與兩間超市的價格作比較，發現7-11便利店部份貨品的折實價較便宜，例如維他高鈣／高鈣低脂牛奶，甚至可便宜達33%。



不過有一款貨品，超市的價格仍然略勝一籌。合味道杯麵所有味道7-11便利店每兩件售19元，77折後平均約為7.3元。惠康與Tatse的價格相同，每4件售26元，即1件6.5元。



須購物滿100元才享優惠 不包括報紙雜誌、香煙

7-11便利店為慶祝新一年來臨，在今日早上7時起，在任何一間分店購物滿100元，全單即可享77折優惠，更可以與其他優惠同時使用，例如以恒生enJoy卡付款，即可賺取3倍yuu積分回贈。

不過須注意，預購貨品、報紙雜誌、香煙、奶粉尿片、印花推廣活動產品、現金券及禮券、網上遊戲卡、儲值卡、入場券、郵票、塑膠袋等貨品，則不包括在77折優惠。

《香港01》隨機抽出數款7-11部份零食、飲品及賀年食品，與惠康及Tatse超級市場的價格作比較，發現7-11便利店的貨品在77折後，確實大部份相比上述超市便宜。

7-11卡樂B薯片折後比兩超市便宜

卡樂B薯片105克裝︰7-11便利店推廣價每包售16.5元，77折後約為12.7元。

惠康與Tatse的價格相同，每兩包售34元，即1包售17元。換言之，7-11相比兩間超市便宜4.3元約25.3%

卡樂B薯片55克裝︰7-11便利店每兩包售22元，即1包售11元，77折後約為8.5元。

惠康每兩包售22元，即1包售11元。Tatse則售13.5元，不過每買兩件送一件，即平均每包9元。換言之，7-11相比惠康便宜2.5元約29.4%；同時比Tatse便宜0.5元約5.9%。

7-11炒麵王折後售價終低過惠康Tatse

炒麵王︰7-11便利店每兩件售17元，即1件售8.5元，77折後約為6.5元。

惠康每件售7元。Tatse每兩件售15元，即1件售7.5元。換言之，7-11相比惠康便宜0.5元約7.7%；同時比Tatse便宜1元約15.4%。

維他高鈣／高鈣低脂牛奶低兩超市7.6元

維他高鈣／高鈣低脂牛奶︰7-11便利店一律每盒售20元，77折後約為15.4元。惠康與Tatse的價格相同，每盒售23元。換言之，7-11相比兩間超市便宜7.6元約33%。

藍妹啤酒500毫升大罐裝︰7-11便利店每3罐售33元，即1罐售11元，77折後約為8.5元。惠康與Tatse的價格相同，4罐裝售48元，即1罐售12元。換言之，7-11相比兩間超市便宜3.5元約29.2%

金莎金鑽禮盒24粒裝︰7-11便利店每盒售89元，77折後約為68.5元。惠康售79元。換言之，7-11相比下便宜10.5元約13.3%。

合味道杯麵折後一件7.3元貴過惠康與Tatse

不過仍有一款貨品在77折後，價格仍較超市略貴。

合味道杯麵所有味道︰7-11便利店每兩件售19元，即1件售9.5元，77折後約為7.3元。惠康與Tatse的價格相同，每4件售26元，即1件6.5元。換言之，7-11相比兩間超市貴0.8元，高出12.3%。

珮夫人止咳露120毫升裝出售，每支索價93元，即77折後價格約為71.6元。（歐陽德浩攝）

7-11有珮夫人止咳露 折後賣$71.6

現時本港正爆發搶藥潮，與感冒相關的藥物售罄。不過有7-11便利店竟然仍有珮夫人止咳露120毫升裝出售，每支索價93元，即77折後價格約為71.6元。惟記者走訪鄰近多間藥房，均無珮夫人止咳露出售。