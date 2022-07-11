WeChat Pay HK聯同7-11及惠康推優惠 迎新獲50元電子現金劵
電子支付工具WeChat Pay HK今日（11日）公布，聯同7-Eleven及惠康超級市場推出多項優惠，即日起用WeChat Pay HK掃描推廣QR Code ，可獲5元至10元不等電子現金劵，迎新優惠輸入指定「編碼」，可獲贈50元電子現金劵。
優惠一：即日起至8月2日，WeChat Pay HK用戶掃描推廣物料上的QR Code 可獲得5元7-Eleven專屬電子現金劵一張。用戶於7-Eleven內購物滿10元並以WeChat Pay HK付款，即可扣減。
在7月11日當日，WeChat Pay HK 用戶於早上7時起到訪任何一間7-Eleven，掃描推廣物料上的QR Code，可額外獲得價值元10的7-Eleven專屬電子現金劵一張，消費滿20元或以上並使用WeChat Pay HK付款，即可扣減。
參與任務換3個印花
優惠二：完成WeChat Pay HK任務後可獲狂賞印電子印花，憑3個狂賞印印花可以兌換一張5元 7-Eleven專屬電子現金券。用戶於7-Eleven內購物滿10元並以WeChat Pay HK付款，即可扣減。
優惠三：WeChat Pay HK 全新用戶於優惠專區輸入「7ELEVEN50」，可獲贈總共50元 7-Eleven 電子現金劵（包括5張10元現金劵）。消費滿20元並以WeChat Pay HK付款即可使用。
優惠四：WeChat Pay HK內的「搶券有So」為用戶提供7-Eleven產品優惠，打開WeChat按右下角「我」>「服務」>「優惠惠區」>「搶券有So」就可以瀏覽並換取產品優惠券。
惠康實體分店可賺85元電子現金券
另外，即日起至7月14日，WeChat Pay HK用戶於惠康超級市場、Market Place、Market Place by Jasons、3hreesixty、Oliver’s The Delicatessen及Jasons ichiba實體分店可賺85元電子現金券以及總值52元產品優惠。
優惠一：即日起至7月14日，WeChat Pay HK用戶掃描推廣物料上的QR Code 即可馬上獲得10元 惠康專屬電子現金劵一張。用戶於惠康內購物滿100元並以WeChat Pay HK付款，即可扣減。
優惠二：憑3個狂賞印印花可以兌換一張5元惠康專屬電子現金券。用戶於惠康內購物滿10元並以WeChat Pay HK付款，即可扣減。
優惠三：WeChat Pay HK 全新用戶於優惠專區輸入「WEL50」，可獲贈總共50元 惠康電子現金劵（包括2張25元現金劵），每次消費滿50元並以WeChat Pay HK付款即可使用。
優惠四：即日起至至7月31日，用戶打開WeChat按右下角「我」>「服務」>「優惠惠區」>「搶券有So」就可以瀏覽並換取產品優惠券總值52元。