WeChat Pay HK聯同7-11及惠康推優惠　迎新獲50元電子現金劵

電子支付工具WeChat Pay HK今日（11日）公布，聯同7-Eleven及惠康超級市場推出多項優惠，即日起用WeChat Pay HK掃描推廣QR Code ，可獲5元至10元不等電子現金劵，迎新優惠輸入指定「編碼」，可獲贈50元電子現金劵。



電子支付工具WeChat Pay HK今日（11日）公布，聯同 7-Eleven 及惠康超級市場推出多項優惠。（7-11圖片）

優惠一：即日起至8月2日，WeChat Pay HK用戶掃描推廣物料上的QR Code 可獲得5元7-Eleven專屬電子現金劵一張。用戶於7-Eleven內購物滿10元並以WeChat Pay HK付款，即可扣減。

在7月11日當日，WeChat Pay HK 用戶於早上7時起到訪任何一間7-Eleven，掃描推廣物料上的QR Code，可額外獲得價值元10的7-Eleven專屬電子現金劵一張，消費滿20元或以上並使用WeChat Pay HK付款，即可扣減。

參與任務換3個印花

優惠二：完成WeChat Pay HK任務後可獲狂賞印電子印花，憑3個狂賞印印花可以兌換一張5元 7-Eleven專屬電子現金券。用戶於7-Eleven內購物滿10元並以WeChat Pay HK付款，即可扣減。

優惠三：WeChat Pay HK 全新用戶於優惠專區輸入「7ELEVEN50」，可獲贈總共50元 7-Eleven 電子現金劵（包括5張10元現金劵）。消費滿20元並以WeChat Pay HK付款即可使用。

優惠四：WeChat Pay HK內的「搶券有So」為用戶提供7-Eleven產品優惠，打開WeChat按右下角「我」>「服務」>「優惠惠區」>「搶券有So」就可以瀏覽並換取產品優惠券。

電子支付工具WeChat Pay HK今日（11日）公布，聯同 7-Eleven 及惠康超級市場推出多項優惠。（資料圖片）

惠康實體分店可賺85元電子現金券

另外，即日起至7月14日，WeChat Pay HK用戶於惠康超級市場、Market Place、Market Place by Jasons、3hreesixty、Oliver’s The Delicatessen及Jasons ichiba實體分店可賺85元電子現金券以及總值52元產品優惠。

優惠一：即日起至7月14日，WeChat Pay HK用戶掃描推廣物料上的QR Code 即可馬上獲得10元 惠康專屬電子現金劵一張。用戶於惠康內購物滿100元並以WeChat Pay HK付款，即可扣減。

優惠二：憑3個狂賞印印花可以兌換一張5元惠康專屬電子現金券。用戶於惠康內購物滿10元並以WeChat Pay HK付款，即可扣減。

優惠三：WeChat Pay HK 全新用戶於優惠專區輸入「WEL50」，可獲贈總共50元 惠康電子現金劵（包括2張25元現金劵），每次消費滿50元並以WeChat Pay HK付款即可使用。

優惠四：即日起至至7月31日，用戶打開WeChat按右下角「我」>「服務」>「優惠惠區」>「搶券有So」就可以瀏覽並換取產品優惠券總值52元。