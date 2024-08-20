OK母公司提購日本7-11｜兩集團港設1482分店 學者：合併是壞消息
Circle K（OK便利店）母公司加拿大Alimentation Couche-Tard (ACT) 提出收購7-Eleven便利店（7仔）母公司日本Seven & i 控股。若收購成功，香港便利店版圖將會怎樣？除了會合併成1,482間店的「巨無霸」外，有經濟學者認為對消費者未必是好消息，原因是香港便利店不像外地競爭激烈，兩集團合併轉為獨市生意，或會適量提高定價及減少優惠，並縮小店舖規模，避免同一個集團惡性競爭。「一條街七仔都有幾間係咩意思？」
另有學者分析，即使Circle K的母公司成功收購7-Eleven，還有待雙方的管理層合併，供應商及加盟商等商業合約完結，才會帶來實質性的影響，因此形容為「十劃都未有一撇」。
李兆波形容壞消息︰永遠有競爭先係最好
日本Seven & i 控股已成立由獨立董事組成的委員會，開始評估提案內容，討論是否接受。若成功接受收購，將成為海外企業對日本企業最大規模的併購，亦會對香港帶來什麼影響呢？
中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，香港便利店市場主要由7-Eleven及Circle K佔據，不如外地由多個品牌競爭，因此若兩大品牌合併將會造成壟斷，對港人並非有利的消息。「永遠有競爭先係最好，對消費者最有利。」
兩店定位或重新調整 如分開豪華及平民方向
李兆波分析，自疫情改變香港餐飲業的生態後，餐廳提早關門或不再24小時營業，便利店成為深夜時份的唯一供應商；併購成功後，獨市生意下再毋須互相競爭，屆時7-Eleven及Circle K則可適量提高定價，並可能會減少優惠，以及縮小店舖規模，「一條街七仔都有幾間係咩意思？」
不過合併也不是只得壞處，李兆波估計，由於7-Eleven及Circle K的定位幾乎相同，合併後或會重新調整，例如分為豪華及平民方向。他便期望7-Eleven可仿照外地的分店，向顧客提供桌椅及洗手間。
合併後繳費服務及產品類別或趨向統一
恒生大學市場系高級講師殷暉表示，香港便利店隨着多年高速發展，已面臨樽頸位，加上人力資源不足，部份便利店難以24小時營業。因此他估計7-Eleven及Circle K合併後，待特許經營的合約屆滿，或會逐步減少分店數目，避免同一個集團惡性競爭。「如果一間舖頭照顧晒附近客人，點解要開兩間？」
殷暉並分析，兩店合併後採用相同的供應商，繳費服務及產品類別等，將會趨向統一。不過他指出，foodpanda及戶戶送等外賣平台，近年擴展途業務至運送日用品，並24小時提供服務，成為便利店最新的競爭對手，相信不會貿然加價。
料雙方的管理層合併才帶來實質影響
目前港澳7-Eleven的特許經營權，由怡和集團成員的DFI集團（原名為牛奶公司）取得。殷暉指該集團札根香港多年，在物流供應鏈及商討租金等方面，相比Circle K具有優勢，因此企業若謀求最大利潤，理應繼續與怡和合作，減少直接管理的支出。「如果我係加拿大總部，都會睇Agent影響力。如果更大利潤，點解要Keep住一堆人喺香港？」
不過殷暉形容「十劃都未有一撇」，由於美國即將減息，日圓匯率正在上升，即7-Eleven的估值需要再溢價，同時考慮到各國競委相關的條例，估計不是一時三刻可談妥。即使Circle K的母公司收購成功，還要待雙方的管理層合併，以及與供應商、加盟商等商業合約完結，才會帶來實質性的影響。