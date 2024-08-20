OK母公司提購日本7-11｜兩集團港設1482分店　學者：合併是壞消息

Circle K（OK便利店）母公司加拿大Alimentation Couche-Tard (ACT) 提出收購7-Eleven便利店（7仔）母公司日本Seven & i 控股。若收購成功，香港便利店版圖將會怎樣？除了會合併成1,482間店的「巨無霸」外，有經濟學者認為對消費者未必是好消息，原因是香港便利店不像外地競爭激烈，兩集團合併轉為獨市生意，或會適量提高定價及減少優惠，並縮小店舖規模，避免同一個集團惡性競爭。「一條街七仔都有幾間係咩意思？」



另有學者分析，即使Circle K的母公司成功收購7-Eleven，還有待雙方的管理層合併，供應商及加盟商等商業合約完結，才會帶來實質性的影響，因此形容為「十劃都未有一撇」。



Circle K目前覆蓋全球31個國家及地區，開設約16,700間分店。（資料圖片）

李兆波形容壞消息︰永遠有競爭先係最好

日本Seven & i 控股已成立由獨立董事組成的委員會，開始評估提案內容，討論是否接受。若成功接受收購，將成為海外企業對日本企業最大規模的併購，亦會對香港帶來什麼影響呢？

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，香港便利店市場主要由7-Eleven及Circle K佔據，不如外地由多個品牌競爭，因此若兩大品牌合併將會造成壟斷，對港人並非有利的消息。「永遠有競爭先係最好，對消費者最有利。」

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波。（資料圖片）

兩店定位或重新調整 如分開豪華及平民方向

李兆波分析，自疫情改變香港餐飲業的生態後，餐廳提早關門或不再24小時營業，便利店成為深夜時份的唯一供應商；併購成功後，獨市生意下再毋須互相競爭，屆時7-Eleven及Circle K則可適量提高定價，並可能會減少優惠，以及縮小店舖規模，「一條街七仔都有幾間係咩意思？」

不過合併也不是只得壞處，李兆波估計，由於7-Eleven及Circle K的定位幾乎相同，合併後或會重新調整，例如分為豪華及平民方向。他便期望7-Eleven可仿照外地的分店，向顧客提供桌椅及洗手間。

7-Eleven目前在覆蓋全球21個國家及地區，開設逾85,800間分店。（資料圖片）

合併後繳費服務及產品類別或趨向統一

恒生大學市場系高級講師殷暉表示，香港便利店隨着多年高速發展，已面臨樽頸位，加上人力資源不足，部份便利店難以24小時營業。因此他估計7-Eleven及Circle K合併後，待特許經營的合約屆滿，或會逐步減少分店數目，避免同一個集團惡性競爭。「如果一間舖頭照顧晒附近客人，點解要開兩間？」

殷暉並分析，兩店合併後採用相同的供應商，繳費服務及產品類別等，將會趨向統一。不過他指出，foodpanda及戶戶送等外賣平台，近年擴展途業務至運送日用品，並24小時提供服務，成為便利店最新的競爭對手，相信不會貿然加價。

恒生大學市場系高級講師殷暉指外賣平台近年擴展途業務至運送日用品，並24小時提供服務，成為便利店最新的競爭對手。（受訪者提供圖片）

料雙方的管理層合併才帶來實質影響

目前港澳7-Eleven的特許經營權，由怡和集團成員的DFI集團（原名為牛奶公司）取得。殷暉指該集團札根香港多年，在物流供應鏈及商討租金等方面，相比Circle K具有優勢，因此企業若謀求最大利潤，理應繼續與怡和合作，減少直接管理的支出。「如果我係加拿大總部，都會睇Agent影響力。如果更大利潤，點解要Keep住一堆人喺香港？」

不過殷暉形容「十劃都未有一撇」，由於美國即將減息，日圓匯率正在上升，即7-Eleven的估值需要再溢價，同時考慮到各國競委相關的條例，估計不是一時三刻可談妥。即使Circle K的母公司收購成功，還要待雙方的管理層合併，以及與供應商、加盟商等商業合約完結，才會帶來實質性的影響。