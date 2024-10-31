萬聖節｜酒吧業料生意升一成　協會：市民平日難北上　留港哈囉喂

【萬聖節／Halloween／哈囉喂／蘭桂坊／10月31日／封路】今日是萬聖節正日（31日），但不少市民已急不及待，於上周末「扮鬼扮馬」外出慶祝。香港酒吧業協會主席錢雋永表示，中環及尖沙咀的酒吧生意額，相比去年萬聖節最少增長10%。他估計由於今個萬聖節並非位於周末，也不是公眾假期，因此市民難以北上消費或外遊，只能留在香港感受萬聖節氣氛。

蘭桂坊協會總監張素媚指，大部份酒吧於兩周前陸續收到顧客預訂，上周末起更座無虛席，連續數日的預約已滿。「上個星期五爆晒場，成條街人山人海扮鬼扮馬。」



中環蘭桂坊在今年萬聖節期間舉行「驚坊十月」活動。（旅發局圖片）

蘭桂坊IG帖文︰香港旅遊業回歸 再次恢復活力

萬聖節向來是酒吧界的傳統旺季，上周舉行的美酒佳餚巡禮共吸引約15.5萬人次進場，比去年升約一成。同時蘭桂坊在萬聖節期間舉行「驚坊十月」活動，更在本周日（27日）於社交平台宣布喜訊，上傳多張人山人海的相片，形容香港旅遊業回歸，蘭桂坊再次恢復活力。

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蘭桂坊協會總監指酒吧預約已滿︰上星期五爆晒場

蘭桂坊協會總監張素媚表示，雖然近月本港零售市道不太暢旺，但蘭桂坊市況在過去數周有所好轉。她透露，大部份酒吧於兩周前陸續收到顧客預訂，上周末起更座無虛席，連續數日的預約已滿。「上個星期五爆晒場，成條街人山人海扮鬼扮馬。」

蘭桂坊協會總監張素媚。（資料圖片／歐陽德浩攝）

讚上周美酒佳餚巡禮帶動蘭桂坊生意

張素媚在2018年上任，形容今個萬聖節為「最好的一年」，人流及生意相比去年同期升10%。她估計除了港人願意外出消費外，上周旅發局在中環海濱舉行美酒佳餚巡禮，不少市民及旅客或感到意猶未盡，深夜繼續到蘭桂坊玩樂，因此為酒吧的生意帶來幫助。

翻查資料，今年蘭桂坊推出「驚坊十月」活動，街上佈置香港都市恐怖元素的怪異裝置。部份蘭桂坊的餐廳及酒吧並推出優惠，購買一杯指定飲品，即可享受第二杯半價。

香港酒吧業協會主席錢雋永。（資料圖片）

酒吧業協會︰其他地區生意有5%至10%增長

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，由於中環舉行美酒佳餚巡禮，而尖沙咀則舉辦3D光雕匯演及鐳射激光表演，成功刺激人流，估計生意額相比去年同期最少增加10%；同時今年萬聖節氣氛濃烈，預料其他地區的酒吧亦有5%至10%增長。「我覺得政府今次做得好好，萬聖節期間做咁多活動。」

料中環尖沙咀酒吧「爆硬」︰估唔到閒日都咁旺

錢雋永分析，今個萬聖節並非位於周末，也不是公眾假期，因此市民難以北上消費或外遊，只能留在香港感受萬聖節氣氛，酒吧的生意因而大有好轉。他預料今晚中環及尖沙咀的酒吧「爆硬」，並對今年聖誕節市道抱持樂觀態度。

OK喎，估唔到閒日都咁旺，係好突然之間，大家都唔知咩事。本地人多，生意就好起嚟。 香港酒吧業協會主席錢雋永

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