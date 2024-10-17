施政報告2024｜李家超指餐飲零售要革新求變　阻港人北上不切實際

新一份《施政報告》出爐，行政長官李家超今日（17日）在電台節目指出，本港經歷情後，現在是大展拳腳「上擂台」，面對旅客模式出現結構性轉變，零售及餐飲業界要「自我改革」，不能再陶醉以前。對於港人北上熱影響本地市道，李家超指，「舊方法唔得就要諗新方法，嘗試去阻止香港人出外係不切實際」，政府會有政策配合業界，但業界依然要「自己度橋」去吸引旅客消費。



▼10月16日 李家超施政報告懶人包▼



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李家超上午出席電台聯播時指出，本港從2020年經歷疫情，2023年走出疫情後，當時要做到先有人氣才有財氣，2024年是由治及興的安全保障期，是大展拳腳的時候，「依家要上擂台喇」，搞盛事既要重質又要重量。

▼10月16日 特首辦20圖解李家超施政報告▼



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「旅客結構性已經改變，唔好再陶醉以前方法」

本港接連有零售飲食店結業，李家超指出，現時是一個轉型期，有參加市場進入仍有退出，政府要直視問題，不能退避，提醒社會共同處理，政府可以幫盡量幫，業界都要自我求進改革。

他舉例，「零售業整體唔係好好市道，就算點催谷旅客來港，旅客結構性已經改變，大家要認知，唔好再陶醉以前方法，有人醒覺咗話『I make a difference』，將自己差異凸顯出來，畀顧客有榮耀感，都係舊客有消費，當然有人賺多啲，有人賺咁多，就要檢討下，要自強不息改革」，他稱希望過渡期愈短愈好，縮短時間大家要「靠自己」。

▼10月16日 李家超到立法會公布施政報告▼



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北上熱是結構性改變 要求變應變

對港人北上消費不留港，李家超指出，這是一個結構性改變，兩地融合多方面對香港帶來好處，明白不少港人在長假期希望內地旅遊消費，「我哋睇原因，如果佢係有競爭力，消費者去係正常市場行為，認知呢個轉變重要，這不是周期性係結構性，所以我經常講要求變應變，舊方法唔得就要諗新方法，要嘗試去阻止香港人出外係不切實際」。

他認為，市場運作者要改變，進行自我革新，他指18區會設立熱點及打卡點，業界要思考如何融合，他又指，在搞活熊貓經濟，政府有政策配合業界，但「條橋你要度，淨係整公仔？定係會有好多噱頭？整熊貓園咁？要用佢嘅智慧」。