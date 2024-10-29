結業潮｜10月小店、過江龍相繼離場　銅鑼灣香河越南餐廳悄然結業

本港市道今年初起漸走下坡，下半年結業潮仍未止息，單是8月和9月，已有近50間食肆結業，10月更有連鎖及「過江龍」餐廳選擇離場。《香港01》整合10月結業名單，當中有知名連鎖店、餐廳、國際品牌，亦有地區知名小店。其中有約45年歷史、位於銅鑼灣波斯富街的香河越南餐廳日前（27日）已悄悄地結束營業。



有逾45年歷史、位於銅鑼灣波斯富街的香河越南餐廳日前（27日）亦已悄悄地結束營業。（洪戩昊攝）

香河越南餐廳

香河越南餐廳在1979年成立，至今已有約45年歷史，為地區名店，以生牛肉河粉和炸春捲等經典菜式而聞名，招牌菜包括酥炸軟殼蟹、蝦仁豬肉卷等。可惜的是，餐廳周日（27日）已低調結業。Facebook專頁「銅鑼灣企鵝」引述老闆指，結業是因為「生意一般」，加上員工身體狀況一般等，決定休息一下。不過老闆指將來東山再起時，會再用「香河」這名字。

自由黨灣仔區議員林偉文亦發文表達不捨之情，指小時候是餐廳常客，希望有緣再會，更說「又一間充滿回憶的餐廳不在了」。

南小館

上海小南國旗下連鎖品牌餐廳「南小館」為初代攻港的內地品牌，最後一間位於青衣城分店，早前宣布因租約期滿，已於10月13日結業。南小館於2012年開業，高峰時有超過10間分店，今年9月荃灣愉景新城店結業，其Facebook專頁最近一次更新於今年1月1日。

南小館標榜為上海菜館，以「簡約又透逸着現代中式氣質的用餐空間，拼砌出新上海人、新上海菜的品牌形象」為主題，並以半開放式上海冷菜和點心廚房作為亮點。

火間土

日本餐廳火間土位於尖沙咀北京道1號，來港開業已有21年，可以觀賞到維港靚景，更有獨特的京都式榻榻米房間，環境舒適。不過，餐廳本月20日在Facebook宣布，因為租約期滿，正式光榮結業；感謝顧客一直以來的支持。

Garrett Popcorn

Garrett Popcorn在2011年來港開業至今已有13年，本月8日突然宣布月內會製作最後一批爆谷，並感謝香港顧客過去的支持。Garrett Popcorn在香港的6間分店，包括九龍塘又一城、觀塘apm、尖沙咀海港城及銅鑼灣等，亦會在10月內全線結業。不過，Garrett Popcorn表示期待未來有機會重返香港市場。

U購

華潤集團旗下的連鎖超市U購自今年3月起已縮減規模，近日更傳出有大量分店結業的消息，單是10月已有超過10間分店已結業，或宣布即將結業，包括已於10月9日結業的荃灣翠濤閣U購、即將於10月16日結業的柴灣漁灣邨分店、及將於10月17日結業的佐敦文華樓分店等。

+ 1

亦有部份商戶預告結業消息，如連鎖店華潤堂、慈雲山文記粉麵茶餐廳等。



華潤堂

連鎖店華潤堂成立於1999年，主要銷售健康及護理產品。他們於本月8日指，受外部不確定的因素及各種營運挑戰的影響，決定於11月8日全線分店結業，稍後會交代會員及積分和禮券的安排。

+ 1

慈雲山文記粉麵茶餐廳

慈雲山毓華里的文記粉麵茶餐廳將於11月22日結業，有街坊發現後在網上分享這個消息，引起討論。文記粉麵在區內營業多年，是不少街坊心目中的人氣食堂，一直有不少熟客捧場，餐廳的煲仔飯就深受食客歡迎，更被形容為「冬天必食」。