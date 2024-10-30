結業潮︱板長壽司旺角店結業　一年6間舖執笠　全港僅剩銅鑼灣店

有十多年歷史的本地連鎖壽司集團板長壽司，全盛時期有多達27間分店遍布港九新界，至今年初餘下7間分店，但都在近月陸續結束營運，包括早前離場的沙田分店，至近日旺角分店亦被發現已結業，現時全港僅剩銅鑼灣區一間分店。網民慨嘆板長壽司自創辦人鄭威濤去世後，「執吓一間又一間」。



有網民發現其旺角分店亦已結業，現時只餘銅鑼灣一間分店。（K Wing Mok@全港店舖執笠結業消息關注組 Facebook）

根據板長壽司的官方facebook專頁顯示，今年初時仍有7間分店，分別位於西環、銅鑼灣、康怡、旺角西洋菜街、黃大仙、將軍澳新都城及沙田。但據Openrice資料，現時只有銅鑼灣分店仍有營業。有網民近日拍攝到板長壽司位於西洋菜南街昌記大廈的分店，有裝修工人正進入店內，並有數塊木板在外，疑似在拆卸店內裝潢清場，並將相片上載至社交平台，引起網民議論紛紛。

網民感慨自鄭威濤離世後，板長壽司「執吓一間又一間」；亦有網民認為香港人發展出來的壽司已不受歡迎，難與壽司郎等日本連鎖壽司集團競爭。

板長壽司創辦人鄭威濤人稱「Ricky San」，今年4月2日離世。他在2004年成立板前壽司，2007年開設板長壽司主打高檔日式料理，是香港帶動、普及日式料理的推手之一。他更在2008年以43萬港元，在日本築地市場投得「日本一」的藍鰭吞拿魚，成為首位港人投得「日本一」。