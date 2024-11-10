大熊貓可可｜展示「吃玩躺」模樣 網民：好快有工開不用躺平
撰文：陳蓁誼
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中央贈送香港的一對大熊貓安安和可可料12月中出來見公眾，即將要「開工」。海洋公園今日（10日）發布可可最新3張照片，展示這位5歲（相對於人類15歲）少女熊貓「吃玩躺」三個情況。
園方今日在社交媒體發布大熊貓可可最新3張照片，可可分別進入「玩樂Mode」、「為食Mode」以及「躺平Mode」。只見可可先手拿一塊大樹皮作扯動狀，雙目又細盯樹皮研究，其後忍不住將樹皮放在口中撕咬，之後玩到疲累，將樹皮放在肚皮，打破淑女形象，雙腳朝天。相信這塊樹皮已經成功「一次過滿足可可三個願望」。
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園方在社交媒體寫可可「可以hea的話不會郁~ 」，網民留言「弊啦! 張王座俾麻甩安坐過 傅染左啲hea因子俾（畀）可可添」，亦有網民指「可可好快有工開不用躺平 賺錢養家」。如果那塊被可可玩完又食的樹皮能唱歌呼應可可，相信會是「你的癡情 請勿繼續 」。
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