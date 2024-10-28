大熊貓安安可可｜命名比賽結束　海洋公園接獲22600份建議

中央贈送香港的一對大熊貓安安和可可於9月26日抵港，已完成30日檢疫隔離，料年底前可與公眾見面。大熊貓命名比賽昨日（27日）午夜結束，文化體育及旅遊局今日（28日）公布，協辦機構海洋公園共收到超過22,600份命名建議，發言人形容反應熱烈，反映市民對兩隻大熊貓的熱愛。



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文體旅局：盡早安排大熊貓於年底前與公眾見面

海洋公園上周六（26日）公布，安安和可可已完成30日檢疫隔離，經詳細體檢後，確定身體健康狀況良好，符合漁農自然護理署標準。海洋公園又指，兩隻大熊貓對新棲息地感到相當好奇，不時探索四周，牠們需再接受最少30日的適應期，才會準備好與公眾見面。

文體旅局今日表示，兩隻大熊貓正逐漸適應新環境，會與漁農自然護理署和海洋公園的專家保持緊密溝通，並按大熊貓的健康和適應情況，盡早安排大熊貓於年底前與公眾見面。

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大熊貓繪畫比賽11.8截止

命名比賽已經結束，不過文體旅局聯同海洋公園舉辦的「大熊貓繪畫比賽」現正進行，邀請全港市民參與，11月8日午夜截止。文體旅局發言人鼓勵市民繼續踴躍支持，以生動的筆觸描繪大熊貓可愛的一面。

海洋公園提醒參加者可參考海洋公園社交媒體上，有關兩隻大熊貓的相片及生活片段，發揮創意，以畫作展現牠們可愛一面。參加者須為香港居民，每人限參賽一次，勝出可獲豐富獎品。

「大熊貓繪畫比賽」及「大熊貓命名比賽」參賽網站︰按此