大熊貓安安可可｜命名比賽結束 海洋公園接獲22600份建議
撰文：倪清江
出版：更新：
中央贈送香港的一對大熊貓安安和可可於9月26日抵港，已完成30日檢疫隔離，料年底前可與公眾見面。大熊貓命名比賽昨日（27日）午夜結束，文化體育及旅遊局今日（28日）公布，協辦機構海洋公園共收到超過22,600份命名建議，發言人形容反應熱烈，反映市民對兩隻大熊貓的熱愛。
+6
文體旅局：盡早安排大熊貓於年底前與公眾見面
海洋公園上周六（26日）公布，安安和可可已完成30日檢疫隔離，經詳細體檢後，確定身體健康狀況良好，符合漁農自然護理署標準。海洋公園又指，兩隻大熊貓對新棲息地感到相當好奇，不時探索四周，牠們需再接受最少30日的適應期，才會準備好與公眾見面。
文體旅局今日表示，兩隻大熊貓正逐漸適應新環境，會與漁農自然護理署和海洋公園的專家保持緊密溝通，並按大熊貓的健康和適應情況，盡早安排大熊貓於年底前與公眾見面。
+6
大熊貓繪畫比賽11.8截止
命名比賽已經結束，不過文體旅局聯同海洋公園舉辦的「大熊貓繪畫比賽」現正進行，邀請全港市民參與，11月8日午夜截止。文體旅局發言人鼓勵市民繼續踴躍支持，以生動的筆觸描繪大熊貓可愛的一面。
海洋公園提醒參加者可參考海洋公園社交媒體上，有關兩隻大熊貓的相片及生活片段，發揮創意，以畫作展現牠們可愛一面。參加者須為香港居民，每人限參賽一次，勝出可獲豐富獎品。
「大熊貓繪畫比賽」及「大熊貓命名比賽」參賽網站︰按此
海洋公園新歷險主題區 設2個笨豬跳、千米飛索等 料2028年竣工海洋公園歷險主題區合約 交付信德及「笨豬跳之父」公司合組財團大熊貓BB｜龍鳳胎尾巴愈來愈短 海洋公園用數據解釋消失之謎大熊貓龍鳳胎最快農曆年前後見公眾 海洋公園研直播生活大熊貓安安｜狂隊竹筍似「霸總」 網民戲稱：明明係麻甩，唔好扮大熊貓｜四大「貓模」行Catwalk 安安、可可零距離大頭影片曝光大熊貓安安｜園方發放大頭相 為食五連拍 紳士一秒變「大爺」