無人機行業法規標準要統一　確保無障礙飛行安全

無人機的使用越來越廣泛，特區政府更表明將大力發展低空經濟。早前筆者於英國曼徹斯特出席醫療工程學會年會暨展覽會，親身了解到英國的醫療低空經濟（亦稱醫療低空產業）亦正逐步發展，主要包括利用無人機和小型飛行器去提供醫療服務。據知當地亦已開始因應無人機服務發展迅速，而檢視行業衍生的空域及法規等問題。據了解，港府未來著力發展無人機市場，亦會著力加強檢視無人機可能牽涉的相關法例法規及安全操作等問題。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



英國接連發生無人機闖機場的事故，以至一度癱瘓航空交通，事後英國政府修法將機場禁飛區擴大至方圓 5 公里，同時也授權警方打擊無人機違規行為(網上 Shutterstock 截圖）。

上文提及，筆者早前遠赴英國曼徹斯特參加由英國醫療工程學會舉辦的年會及展覽會，展覽會吸引了英國不少醫療用品或服務供應商及科技公司等參與，部分參展商在會場推廣無人機相關服務。除了遠程醫療、運送藥物和檢測樣本等，無人機甚至可加入清潔外牆行列。上文刊出之後，筆者更收到不少業界朋友來訊及提供相關資料，指出國家亦正高速地發展低空經濟。

筆者在展覽會與英國當地業界交流，據他們透露，無人機在新冠疫情後雖然發展潛力甚大，發展速度亦快，但衍生不少法規及政策問題。例如，在空域管理上，由於現時生產無人機的公司眾多，各類公司所採用的飛行規格等未必統一，故在空域管理上或會產生混亂。例如，使用的座標或地圖標示不一時，可能導致無人機飛行時出現危險，嚴重的可發生意外或引致碰撞。因此，雖然無人機服務於新冠疫情期間迅速發展，當地政府部門近年亦逐漸擴大無人機應用範圍，特別加強在醫療服務等發展，但當局亦同時推出與無人機相關的發展策略建議，期望以在提供創新服務之餘，能確保無人機安全使用。當地政府甚至向研究機構提供資助，協助他們就無人機的未來發展作出研究。

載客無人機已獲批准在英國比斯特 (Bicester)的機場升降（網上Bicester Motion截圖）。

另外，在監管無人機升空的法例上，現時當地法例或許未夠完全涵蓋不同狀況。始終無人機在較低空的空域飛行，現時本港界定的「低空」是在一千米以下的空間，以往這空域上鮮有出現載貨及商業等服務，制定法規時難完全以一般的航空法規作標準，如安全監管上或如何取得航空許可等，均需當局仔細考慮以作出周詳決定。因此，要發展低空經濟，無人機監管是一個重要的議題，需要考慮在三維空域準確定位、效率和隱私等問題。就操作安全上，早前香港曾發生因電離層閃爍而影響全球定位系統接收器鎖定訊號，引致大型無人機表演節目被逼取消，故有需要檢視不同電離層閃爍情況下如何影響定位的準確性，避免事故發生。電離層閃爍一般在低緯度和高緯度地區較為普遍，由於香港屬於較低緯度，故此自然現象出現並不罕見。

英國無人機公司已經把醫院等建築物的清洗外牆的服務商業化 (Sky Wash 公司網頁截圖）。

因此，關於無人機的監管，需要考慮多個方面問題去確保其操作安全、使用具效率和處理隱私問題，如有關空域管理，需制定無人機飛行的空域規範，設定禁飛區（如機場、軍事區域等），以避免與其他飛行儀器出現衝突。至於批核飛行許可或相關註冊制度，可要求無人機操作員註冊時登記其設備，當局亦應制定無人機操作安全標準，涵蓋飛行高度、距離和環境等條件，亦要規範無人機維修和檢查的要求。而針對無人機拍攝和數據收集的隱私法規，必須明確指出無人機使用者對於個人數據的處理責任，並規定無人機操作中的事故和損害賠償等責任問題，並要求操作員購買相關保險。就技術相關認證，不但要制定無人機性能上的標準，確保其符合安全要求，無人機操作者的資格亦有規定，如需接受培訓和考核，並作定期覆核。此外，亦需建立無人機飛行的實時監控系統，收集相關數據以便於管理，亦應增加監管透明度，讓市民了解相關政策和決策。

今年2月全球首條電動垂直起降航空器跨海跨城空中航線，在大灣區內的深圳及珠海成功試航。（網上南方網截圖）

其實國際標準化組織（International Organization for Standardization，簡稱ISO）亦已就無人機的飛行安全性、性能、設計、製造、使用培訓及環境影響等制定不同國際標準，令各國有更統一的標準可跟隨，增加使用安全。就無人機 ISO系統標準就多達二百多條，如 ISO 16747、23665、21384及DIS 5305等，美國亦設一套 ASTM 標準。至於中國亦根據ISO標準自行制定準則，如名為「T/SZUAVIA」等關於無人機系統的標準，為打入國際市場做好準備。有意發展低空經濟的香港相信亦不會怠慢，可借鑑各地例子，為擴大無人機應用及市場化做好預備。據知國家亦早已參與國際組織合作推動標準化的工作，與其他國家合作建立國際無人機運行的標準和規範，為促進全球低空經濟發展共同作出貢獻。

這些世界性監管措施可以促進國際間無人機使用的安全和有效性，有助低空經濟可持續發展。面對這些嶄新事物，充滿挑戰，筆者希望引用科學家愛因斯坦曾說過的話：「想像力比知識重要」的重要性，多年前的電影《明日世界》中，主角亦是以此精神無懼地去向著未來前進，而古往今來的種種發明正正是為了讓未來的人擁有更好的生活質素，因此對未來有著憧憬十分重要。筆者當年任香港工程師學會會長時，提出年度學會以「相信可看見，創新成蜕變」為題去推動工程師創新創科的工作，與此精神想必亦稍有異曲同工之感。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

