引進辦與17間第三批重點企業簽約　近9成來自內地　投資共420億

引進重點企業辦公室今（11日）舉辦「重點企業夥伴簽約儀式」，並公布第三批重點企業名單。17間公司中，有15間為內地公司，另外兩間則分別為美國和法國公司，牽涉行業包括人工智能、數據科學、新能源和金融科技等等。陳茂波指，三批引進的67間企業，將合共為香港帶來420億投資，及超過17000就業機會。



今次引進的其中一間内地科技公司，其研發的人工智能可輔助醫生問診，目前正與香港公私營醫療機構及本地大學商討合作。



陳茂波致詞時表示，今次引進的17間企業，有九成已計畫在香港建立國際或地區總部。（賴卓盈攝）

9成計劃在港成立總部 有人工智能企業

引進辦今舉辦「重點企業夥伴簽約儀式」，財政司司長陳茂波致詞時表示，今次引進的17間企業，有九成已計畫在香港建立國際或區域總部。

17間企業中，有15間來自内地。當中包括人工智能企業科大訊飛的子公司訊飛醫療。該公司計畫在5年内，在香港投資4億港幣，並會在港設立國際總部、國際研發中心和國際貿易及資金管理平台。訊飛醫療指，其研發的人工智能，可以輔助醫生生成各類醫療文書，亦可以模擬醫生問診，並推薦診斷方案，相信可幫助醫生提升工作效率，目前正與香港的公私營醫療機構和本地大學商討合作。

普渡機械人亦是本批引進的企業之一，該公司的業務主要包括服務機械人的研發、設計、生產和銷售。該公司計畫在未來5年内，在香港投入超過10億港幣投資，並創造超過100個就業機會。

其他的公司還包括内地的康龍化成、美國的數字王國、法國的Prophesee等等。

陳茂波指，過去兩批引進的企業已相繼在香港開始營運，當中有近七成的企業選擇在科學園或數碼港開設業務。他表示，香港有一國兩制的優勢，亦是國際金融和創科中心，加上有世界一流的大學和研究機構，相信可幫助企業發展，而這些企業亦可豐富香港創新及科技生態圈。