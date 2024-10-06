引進辦下月公布引入十多間重點企業　逾半從事AI和大數據

財政司司長陳茂波今天（6日）預告下月引進辦將公布新一批重點企業的名單，涉及十多間企業，超過一半來自人工智能和大數據範疇，來自內地、美國和歐洲等地，包括龍頭企業。



10月6日，財政司司長陳茂波預告下月引進辦將公布新一批重點企業的名單，涉及十多間企業。（陳茂波網誌）

陳茂波在網誌表示，今年第四季整體市場氣氛顯著改善，恆生指數升至約兩年半高位，過去15個交易日累積上升超過5,600點，升幅33%。他認為多項因素都有利市場未來反覆向好，當中內地早前宣布的多項大力挺經濟的政策措施發揮關鍵作用。與此同時，市場認為美國減息周期經已啟動，因而對投資的風險胃納增加。不少基金組合因應持倉指標而觸發的入貨需求，加上本港及內地市場的估值非常吸引，都令投資者對後市審慎樂觀。

最近一家引進重點企業辦公室跟進的科技企業，其國際業務總部在香港開幕。（陳茂波網誌）

他預期，市況回升以及投資者審慎看好後市，將推動不少公司加快在港上市的進程，當中包括不少創科企業；同時亦將促成更多企業在港落戶，反映特區政府過去努力提升市場競爭力的工作，正漸見成效。他預告本月底將率團赴中東，與金融界和創科界的代表向當地推介香港最新發展、一國兩制下獨特優勢和功能，以及粵港澳大灣區和共建「一帶一路」倡議的新機遇。