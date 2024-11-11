男警反修例遭圍毆受傷　因放病假未獲加班津貼　官令社工賠44.6萬

機動部隊男警於2019年6月9日反修例遊行後，遭大批示威者圍毆並被踢頭，一名社工承認非法集結及襲警罪，被判囚4個月。受襲後兩年已升為督察的警員，早前入稟區域法院向認罪的社工索償逾20萬。法官羅麗萍今（11日）下判辭，指男警受襲後有腦震盪後症候群獲賠20萬，加上遭示威者出言侮辱自尊受損，獲多賠10萬，並且因多月病假至令未能獲得加班津貼，要社工多賠14萬，社工合共需賠44.6萬。



原告為曾志安，被告為丘子樂 。入稟狀指，丘子樂與其他人在2019年6月10日凌晨約12時，在立法會綜合大樓公眾入口外的公眾活動區域，襲擊正當執行職務的警員曾志安。曾向丘索償至少賠償 20 萬元。

2019年6月9日，民陣發起第三次反修例遊行，民怨沸騰下，是次遊行人數和2003年七一相比有過之而無不及，多個港鐵站迫爆，龍尾遲遲未能離開銅鑼灣。民陣表示有103萬人參與，但警方指最高峰有24萬。（洪嘉徽攝）

當日遊行過後仍有示威者聚集，速龍小隊亦到場戒備。(林振華攝)

當日遊行過後仍有示威者聚集，速龍小隊在夏慤道戒備。（鄭秋玲攝）

遭襲擊時覺有人想搶警槍

法庭去年10月進行聆訊，丘未有到庭，亦無律師代表。原告曾志安在聆訊供稱，案發時隸屬機動部隊。他為上前拯救同僚而遭多人包圍，被拳打和踢頭致眼鏡和貝雷帽飛脫，曾之後感到有人想搶其警棍，出於求生意志，不欲警棍被搶，遂堅持至同僚到達。他之後被送到立法會大樓進行急救，當時曾的右眼角流血，雙眼一度未能看到東西，15至20分鐘後才恢復視力。

曾事後受頭暈困擾 兩年後獲升督察

法官今下判辭指，曾在事發前身體健康，活動自如，他因受襲飽受頭痛頭暈困擾，影響日常生活和體能活動。曾接受治療後在2020年2月重返工作岡位，兩年後擢升為督察。法官指，醫療證據支持曾患有腦震盪後症候群，伴隨頭部輕微受傷。法官認為曾的證供直接，他承認康復進度良好及有能力重返職場，接納其證供。

就情感及自尊受損可獲10萬

法官判定曾可就痛楚失去生活便利（PSLA）獲賠20萬元。除此之外，法官指曾被激進示威者粗暴襲擊，曾當時感到憤怒，並對可能即將死亡有恐懼，法官斥示威者的行為對執法人員極之蔑視和羞辱，曾受到嚴重的情感傷害，自尊受損，判曾可獲10萬元的懲罰性損害賠償。

因病假未能加班未獲加班津貼

原告提出曾在7個多月的病假期間不能加班，索償14萬元加班津貼。法官同意若曾沒受傷他原可加班，最終判定曾共可獲賠償44.6萬元。

案件編號：DCPI1752/202