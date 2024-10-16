警遭示威者襲擊向認罪社工索償　稱為拯救同僚被毆　曾短暫失視力

機動部隊警員於2019年6月9日反修例遊行後，遭大批示威者圍毆受傷，事後一名社工承認非法集結及襲警罪，被判囚4個月。警員早前入稟向認罪的社工索償逾20萬，案件今（15日）在區域法院評定賠償金額。警員供稱，他稱為拯救同僚而遭人拳打腳踢，他憑著求生意志，保護被搶的警棍，堅持至同僚到場，但他當場被打至流血，更一度短暫失去視力15至20分鐘。法官羅麗萍指案中涉及羞辱成份，會於6個月內頒布裁定。



原告為曾志安，被告為丘子樂 。入稟狀指，丘子樂與其他人在2019年6月10日凌晨約12時，在立法會綜合大樓公眾入口外的公眾活動區域，襲擊正當執行職務的警員曾志安。丘未有到庭，亦無律師代表。

2019年6月9日，反對逃犯條例修訂大遊行，數十萬市民上街。（羅君豪攝）

2019年6月9日，反對逃犯條例修訂大遊行，數十萬市民上街。到晚上9點半，龍尾仍未到達政府總部。（羅君豪攝）

當時仍是警隊行動處處長蕭澤頤，亦有到現場。（資料圖片）

2019年6月9日，參與反對逃犯條例修訂大遊行的示威者，遊行到立法會外的示威區繼續示威。（林若勤攝）

曾稱被打至流血及短暫失去視力

曾志安供稱，他案發時隸屬機動部隊。他為上前拯救同僚而遭多人包圍。他被扯落地下後遭人拳打腳踢，並感到有人想搶其警棍。因他有求生意志，不欲警棍被搶，遂堅持至同僚到達。他之後被送到立法會大樓進行急救，當時他不但流血，亦一度未能看到東西，15至20分鐘後才恢復視力。法官問他當時是否驚慌，曾回答：是。

視力未受影響但不時覺頭痛

曾又透露，他的眼角膜事後留有疤痕，但不影響其視力。他事後感頭痛，放病假時需服食止痛藥。他現時仍會偶爾頭痛，消耗體力時情況會較嚴重。他復工後可完成工作，但他獲晉升並接受督察訓練時，需再服食止痛藥。

案件編號：DCPI 1752/2022