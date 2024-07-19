警員衝突受傷向多方索償　官稱不解為何分開處理　擱置一案審期

2019年7月反修例運動期間，沙田新城市爆發警民衝突，兩名警員遭示威者用雨傘等物品襲擊，其中一警員入稟向警務處處長索償，案件原定於本月初開審，警方指該警員另向示威者索償，認為兩案應由同一法官處理，申請暫押後案件獲批。高等法院法官今（19日）頒判辭，指難以理解警員就同一事件分兩案索償，並由不同級別的法院處理，又認為即使兩案最後能安排在同一級法院處理，警員亦不能聘用不同的法律代表，考慮引伸的法律問題，遂認為應把是次審期擱置。



原告為張歷恆，被告為律政司司長代表的警務處處長。入稟狀指，張和其他同僚於2019年7月14日到沙田新城市廣場第一期三樓，恢復秩序。他指被告在指派張到場前，未能正確評估現場情況，導致警方寡不敵眾，遭示威者包圍，使張遭到毆打致面部、身體和眼睛受傷，故向被告方索償。

2019年7月14日沙田遊行後，示威者與警員在新城市廣場發生衝突，多名警員受傷。（資料圖片 ）

2019年7月14日沙田遊行後，示威者與警員在新城市廣場發生衝突，多名警員受傷。（資料圖片 ）

在區院向兩示威者索償

判辭透露，原告先後入稟區域法院，向兩名示威者及警務處民事索償，因索償警務處的案件所涉金額過大，轉介高等法院處理；其中一名示威者去年已與原告和解，同意賠償15萬；另一名示威者的案件，正進行賠償評定程序，將於11月在區院提訊。原告在上述索償案中，聘用不同律師代表。

開審前才得知原告同事件另有申索

原告向警務處索償的案件，原定本月2日開審，法庭開審前收到原告及律政司共同申請，要求擱置審訊，才首次透露原告正就同一事件，向不同被告索償，但兩案不在同法院處理。原告稱，法律代表曾指他向示威者的索償，不會影響針對警務處的索償，因為兩案被告及索償性質不同；律政司認未有將原告向示威者索償的案件記錄在案，承認有不足。

認為兩案應在同一級法院審理

法官在判辭指出，難以理解原告為何就同一事件造成的傷害分兩案索償，並由不同級別的法院處理，又認為即使兩案最後能安排在同一級法院處理，原告亦不能聘用不同的法律代表處理。此外，原告在兩案依賴不同的證人供詞及醫療專家報告。法官質疑，訴訟雙方的法律代表竟均未意識到上述問題而繼續訴訟，且未向法庭披露此情況。

法官指仍有情況影響各方立場

判辭透露，律政司認為高院的審訊應先擱置，因為區院需在針對示威者的索償案，就示威者的責任問題作事實裁斷。若律政司亦被裁定需向原告賠償，則可把施襲者視為訴訟中的第三方(third parties)身份，向他們索償。法官認為，此等問題仍尚待處理，並會影響與訟各方的立場。

考慮以上情況，法官同意擱置是次審期。

案件編號：DCPI 2256/ 2022