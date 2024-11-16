九巴今年尋回25名走失長者　九旬婆婆女兒：一度冇希望　感恩搵到

九巴「尋·耆·跡」計劃利用全線車隊的信息系統及八達通卡號碼，協助家屬尋回患有認知障礙症而走失長者，今年首11個月，該計劃成功尋回24名走失長者，另有一長者在此計劃外被九巴尋回。這個個案主人翁是患有認知障礙症、96歲婆婆，她的女兒回想當日又報警又貼街招，終在九巴協助下，於8個多小時後尋回母親，非常感恩：「以前我搭巴士睇到搵老人家嘅廣告，冇諗到呢件事發生喺我身上。」



8月16日早上約10時，李婆婆自行離開位於觀塘樂華的住所，到樓下參加改善腦退化的訓練活動，其女兒隨後到該處找媽媽，但發現她並沒有到該處上堂，之後四出尋找，既有報警又有貼街招，並於下午4時半在保良局職員協助下向九巴求助：「以前我搭巴士睇到搵老人家嘅廣告，冇諗到呢件事發生喺我身上。」

原來，李婆婆不知何故登上了九巴路線6號，雖然沒有攜帶八達通，但九巴司機仍很有人情味地讓她上車，但亦因此令「尋·耆·跡」計劃沒用武之地。

然而同日下午6時半，該程車的車長發現婆婆到達荔枝角總站時沒有下車，遂找站長協助。站長歐麗娟上車查詢時，很快便發現婆婆疑是失蹤人口：「我當時上車望下個婆婆，望到佢同我哋電台打出嚟嘅訊息—嗰啲衣着、嗰個口罩，有少少相似，咁我當時就諗係唔係失蹤人口嗰啲呢。」

在另一位站長吳苑珊以國語問得婆婆姓名後，九巴終確認其身份，並按程序報警及聯絡其家人。事件擾攘整天，婆婆終被家尋回，女兒大呼感動：「天就嚟黑晒，我好緊張，真係冇希望。好感恩、好感動，終於搵到。」

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不計李婆婆的個案，九巴指，今年首11個月透過利用八達通系統協助尋找走失的認知障礙症長者的「尋·耆·跡」計劃成功尋回24名走失長者，平均每月接近有2.4宗成功個案。

九巴指，長者的家人若發現長者走失，可透過九巴尋人專線27454466或App1933「即時對話」尋求協助；亦應記錄下長者的八達通號碼，讓九巴可於中央系統登記資料。系統連接全線車隊的八達通收費器，

若走失長者登車拍卡，車上裝置會即時發出警號並亮起紅燈提示車長。車長會在安全情況下通知後勤人員，後勤人員會儘快安排巡邏車於可行情況下，在下一個車站接走失蹤者。

九巴高級車務督察黃詠暉兩年內透過此系統尋回6名走失長者，本身也是認知障礙症長者照顧者的他覺得這個系統很有意義：「（走失長者）好慘，因爲佢哋都唔想。我哋要用包容嘅態度對待。如果呢個系統可以提供一個咁大嘅網絡，幫到屋企人更加易搵返佢哋，咁就好喇。」