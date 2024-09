平機會推出實用指南　協助僱主支援認知障礙症僱員及照顧者

國際認知障礙症協會把每年9月訂為「世界認知障礙症月」,全球各地的認知障礙症團體均舉辦不同活動響應,希望提高公眾對認知障礙症的關注。今年「世界認知障礙症月」的活動口號是「Time to act on Dementia, Time to act on Alzheimer」,活動重點是消除社會對認知障礙症的歧視和污名,同時強調全球的組織和政府正採取積極的措施,以建立一個對認知障礙更為友善的社會。



撰文:平等機會委員會主席林美秀



平機會9月26日推出《指南》,委員兼認知障礙症協會義務司庫謝偉鴻(右三)、行政總監(營運)朱崇文、政策、研究及培訓主管徐妤婷(右二)及政策、研究及訓練主任陳小芹(右一)介紹內容。認知障礙症協會副主席戴樂群(左二)和總幹事李雅儀(左一)講解病徵及分享在職認知障礙症人士獲僱主提供工作便利措施例子。

平機會推出認知障礙症僱主實用指南

平等機會委員會(平機會)今年積極響應「世界認知障礙症月」,於昨天(9月26日)宣布推出《如何在工作間支援有認知障礙症僱員 — 給僱主的實用指南》(《指南》)。《指南》旨在提升大眾對認知障礙症的認識,並為僱主提供指引,以協助他們支援患有認知障礙症及需照顧認知障礙症人士的僱員。

《指南》除了介紹認知障礙症人士所面臨的常見困難外,並釐清一般人對認知障礙症的常見誤解,以及向僱主建議可採取的措施,以便利患有認知障礙症及需要照顧有認知障礙症家人的僱員。《指南》還介紹了認知障礙症人士及其照顧者的親身故事,希望社會更深入了解他們所面對的挑戰。

認知障礙症僱員及在職照顧者需僱主體諒

根據研究估計,香港約有10萬人患有認知障礙症,預計到了2039年,確診數字將颷升至超過33萬人。世界衞生組識指出,認知障礙症個案當中有多達9%屬早發性認知障礙症,而香港則有超過13 000人出現此症狀,其中最年輕的發病年齡僅38歲。這些早發性認知障礙症人士確診時大多數仍在工作,如何支援他們繼續工作,對僱主和在職患者都是一個挑戰。此外,不少在職人士需照顧患有認知障礙症的家人,令他們承受具大的工作和照顧壓力,他們極需要僱主的諒解和支援。

平機會希望大眾能增進對認知障礙症的認知,並呼籲僱主為認知障礙症僱員及在職照顧者提供適切的支援,打造認知障礙友善工作間。這不僅能避免違反法例,亦能為機構建立關愛社會的形象,是一項明智的策略。

反歧視條例保障認知障礙症僱員及在職照顧者

反歧視條例便為認知障礙症人士在僱傭範疇提供免受歧視的保障。根據《殘疾歧視條例》,僱主不能基於僱員有此殘疾而給予他們較差待遇包括辭退他們,並應為他們提供合理的便利,除非僱主能證明,提供這些便利會為僱主造成不合情理的困難,或僱員不能執行工作的固有要求。此外,《家庭崗位歧視條例》亦在各個公共領域包括僱傭範疇,保障需照顧患有認知障礙症直系家庭成員的僱員免受歧視。

《指南》糾正大眾對認知障礙症的誤解

很多人誤以為確診了認知障礙症後最好不要工作。事實上,定期上班可使患者與社會保持聯繫,使生活較有規律和目標,有助促進身心健康。此外,認知障礙症的病情是漸進退化的狀況,如果僱主能提供適當的工作便利措施,有認知障礙症的僱員仍可繼續工作。因此,在工作間建立認知障礙友善環境對他們是十分重要。

僱主應採取措施便利認知障礙症僱員及照顧者

為了締造認知障礙友善工作間,平機會建議僱主和患有認知障礙症的僱員坦誠溝通,僱員更應在必要時向僱主表達自己的需要。僱主亦應提供合理的便利措施,對工作安排和環境、工作常規等作出改動或調適,讓殘疾人士可以享有平等的就業機會。例如:因應能力調整職責、將繁複的工作分拆多個簡單步驟進行、簡化工作流程、容許有關僱員暫時離開工作崗位就診或接受治療等等。

此外,僱主亦應為認知障礙症人士的在職照顧者提供支援,讓他們平衡照顧責任和工作職責。僱主可以為僱員提供靈活的工作安排,讓他們遙距工作,或提供家庭或無薪假期,讓照顧者可以陪伴家人覆診和治療。

平機會籲僱主為病患僱員及照顧者提供支援

根據世界衞生組織,認知障礙症是一個迅速加劇的公共衞生問題,然而,社會大眾對認知障礙症卻認識不足,甚至存有誤解。平機會希望大眾能增進對認知障礙症的認知,並呼籲僱主為認知障礙症僱員及在職照顧者提供適切的支援,打造認知障礙友善工作間。這不僅能避免違反法例,亦能為機構建立關愛社會的形象,是一項明智的策略。