消防處設名單列出完成消防安全工程承辦商　梁熙：舊樓維修可參考

消防處今日（16日）公布註冊消防裝置承辦商名單，列出曾經成功協助業主遵辦消防安全指示的消防安全裝置承辦商，供市民參考。



民建聯立法會議員梁熙表示，感謝消防處迅速回應他的建議，有助業主揀選合適的承辦商。



不少舊樓都要更新消防設備。（資料圖片）

消防處公布的註冊消防裝置承辦商名單，列出的承辦商曾協助業主完成消防安全指示所要求的工程，以及5年內沒有被註冊消防裝置承辦商紀律委員會經紀律研訊後命令從「消防裝置承辦商註冊紀錄冊」中刪除過。

此名單是梁熙4月底提出的建議，他表示舊樓業主、法團要遵從指示提升消防安全，但承辦商良莠不齊，令業主、法團非常困擾。他說收到求助個案中，有承辦商拖延工程長達10年，業主慘變「搖錢樹」。

雖然僱用名單內的承辦商不等於無後顧之憂，但梁熙認為至少可供法團及業主參考，是整頓及淘汰不良承辦商的重要一步。他建議消防處在名單上加備註，識別正在聆訊階段的承辦商。

梁熙和多個舊樓業主，4月底與消防處人員開會，提出多項樓宇消防安全措施的建議。（梁熙提供）

進行工程要用「招標妥」 留意合約條款

梁熙提醒業主及法團，進行維修工程前要使用市建局「招標妥」，並確保合約細節合理，避免不良承辦商加入「霸王條款」。如業主、法團與承辦商出現爭拗，業主可以向「消防處樓宇改善支援中心」求助，由支援中心進行調解及提供技術支援。萬一遇上不良承辦商，可向消防處註冊消防裝置承辦商紀律委員會投訴及跟進。