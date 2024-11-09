好人好事｜粉嶺男小巴上暈倒　兩休班消防施救　目擊者：唔該你哋

粉嶺聯和墟昨日（8日）有人暈倒，幸得兩名熱心休班消防員出手相助，事主終回復清醒送院治理。



《香港01》接獲讀者提供片段，一名中年男子在小巴座位上暈倒，情況危急。有途人見狀曾詢問身邊有否懂急救的人，兩名身穿深色上衣的男子，隨即上前將傷者搬離座位，讓其側卧車廂地板上。兩名男子見義勇為的舉動，獲在場人士大讚，影片中更有人更安撫其他人表示：「唔使驚，佢哋（救人者）係消防嚟！」，最終傷者成功恢復意識，清醒送院治理。



一名男子被發現在小巴座位不省人事。（讀者提供）

從讀者提供片段顯示，一名男子被發現在小巴座位不省人事。有兩名熱心男子立即上前，檢查傷者情況，包括呼吸狀況及脈搏，並合力抬起事主上身下肢，將他搬離座位平躺在車廂中間走廊。兩人細心為事主摘取眼鏡及帽子，再將事主以「復原卧式」側臥，並以物件承托於患者後腦。

有兩名熱心男子立即上前，合力將事主放到小巴地上。（讀者提供）

其間，兩名熱心男子更不時在事主耳邊說話，事主不時睜開眼睛，但意識模糊動彈不得。亦有其他市民不時上前詢問「有病人有病人！」、「打咗999未？」也有人說：「我知有好多人學過急救，所以見到有多人嘅我走去問，唔該晒你哋！」旁邊則有人回應：「唔使驚，佢哋（救人者）係消防嚟！」

兩名熱心男子檢查事主情況，包括呼吸狀況及脈搏。（讀者提供）

其後救護員及警方接報趕抵現場，事主已恢復意識，能坐在擔架床上，協助救人的兩名休班消防員亦交代事發經過，事主其後由救護員送院。

警方回覆查詢表示，周五（8日）晚上7時半，一輛停泊在和滿街小巴總站的綠Van，一名有身體病記錄的47歲姓袁男子被發現在座位上等候開車期間，突然抽搐然後暈倒。救護員到場後，事主已回覆清醒，送往北區醫院治理。