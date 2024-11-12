港大醫學院設全港首間校園社區藥房　助發展基層醫療服務

香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系成立的首間大學社區藥房 「香港大學社區藥房」，昨日（11日）正式啟用，藥房由學系藥劑師營運管理，並提供多元化的基層醫療健康服務。



校園社區藥房採取「預防為重、社區為本」的策略，致力加強基層醫療健康服務。（港大醫學院提供）

藥房由學系藥劑師營運管理，並提供多化的基層醫療健康服務。（港大醫學院提供）

校方表示，大學社區藥房的成立標誌著發展基層醫療教育及服務的新里程，「香港大學社區藥房」由學系藥劑師營運管理，不僅是一個跨專業的醫療保健服務及學術研究平台，同時亦提供以藥劑師為主導的多元化基層醫療健康服務，採取「預防為重、社區為本」的策略，致力加強基層醫療健康服務，提升大眾自我管理健康的能力。

「香港大學社區藥房」位於港大醫學院沙宣道3號學術樓，毗鄰瑪麗醫院。（港大醫學院提供）

醫務衞生局副局長李夏茵表示，政府致力推進基層醫療的其中一個重要基礎元素，便是建立優質的社區藥房服務，以加強藥物配發、提供藥劑諮詢服務和增加便捷的藥物配發選擇。她指，教學社區藥房亦為培訓下一代藥劑師提供重要場所，有助保證人才質素，進一步提升本港基層醫療服務的質素。

安老事務委員會主席李國棟表示，成立大學社區藥房為應對人口老化的挑戰邁出重要一步。他指隨着慢性病患者日益增加，社會必須將醫療系統的焦點轉為「早發現、早治理」，又表示社區藥房是社區基層醫療重要的一環，相信可為長期病患者提升服務的可及性及支援，以提升他們的生活質素。

港大副校長（健康）兼醫學院院長劉澤星致辭時表示，「香港大學社區藥房」作為大學社區藥房的先鋒，體現港大對創新藥劑服務、教學模式和科研的承諾。隨着基層醫療需求的增加，校方通過跨專業教育計劃，致力於培養醫療專業人員之間的協作能力。他認為醫療專業人員的全面發展，將有助落實醫務衛生局「基層醫療藍圖」的長遠目標，從而提高公眾健康並改良醫療資源配置。

港大醫學院藥理及藥劑學系教授黃志基表示，透過成立「香港大學社區藥房」，期望將跨專業教育計劃推廣至更多的社區藥房及地區康健中心，成為未來基層醫療服務的學習和實踐楷模。藥房更可與地區康健中心合作，共同制訂社區藥物名冊。藥劑師透過與專職醫療人員分享實戰經驗，進一步推動跨専業合作，帶領基層醫療服務及教育再創高峰。

「香港大學社區藥房」位於港大醫學院沙宣道3號學術樓，毗鄰瑪麗醫院。