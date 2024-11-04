港大醫學院研究︰每年將有約5.6萬人患抑鬱症　醫療成本逾25億元

港大醫學院今日（4日）公布，研究團隊發現，若本港不引入任何新的治療或干預策略，估計由2023至2032年，每年將有55,849至57,896人罹患抑鬱症，在不計算通脹下，醫療成本每年平均逾25.1億元。

研究團隊指，儘管只有少於20%的抑鬱症患者，會發展為難治型抑鬱症或相關合併症，但他們卻耗費31至54%抑鬱症相關的醫療資源，因此建議政府針對難治型抑鬱症提供早期干預措施，以節省醫療成本。研究最近於《刺針區域健康》期刊發表。



港大研究團隊發現，若本港不引入任何新的治療或干預策略，由2023至2032年，每年將有55,849至57,896人罹患抑鬱症，在不計算通脹下，醫療成本每年平均逾25.1億元。（Getty）

年隨訪2.5萬名抑鬱症患者7年 開發健康經濟模型

港大醫學院表示，後疫情時代，全球精神健康問題備受關注，香港亦面臨同樣挑戰，因此港大醫學院研究團隊開發出健康經濟模型，預測2023至2032年期間抑鬱症相關的醫療成本和死亡率，旨在幫助政府規劃長期資源，應對不斷增長的精神健康治療需求。

研究團隊利用醫管局的全港電子病歷，聚焦2014至2016年間診斷為抑鬱症的25,190名患者，並隨訪至2020年，將真實數據作為「馬爾可夫疾病負擔預測模型」的參數，模擬患者從抑鬱症新發、發展為難治型抑鬱症及合併症直至死亡的病程。

料2023至2032年 每年抑鬱症醫療成本逾25.1億元

研究團隊發現，政府將持續負擔高昂的抑鬱症醫療成本，若本港不引入任何新的治療或干預策略，估計由2023至2032年，每年將有55,849至57,896人罹患抑鬱症，在不計算通脹下，醫療成本年均超過25.1億元，其中精神科的護理成本開支為4.735億元。

港大研究團隊發現，若本港不引入任何新的治療或干預策略，由2023至2032年，抑鬱症相關醫療成本每年平均逾25.1億元。（視覺中國）

男性抑鬱症發病率較低 惟所需資源更多

研究團隊認為，雖然男性的抑鬱症發病率較低，但一旦確診，所需的資源更多，尤其是65歲或以上、有健康問題的男性抑鬱症患者，他們面臨的個人醫療成本和死亡風險最高。至於青少年患者則導致最高的精神科護理開支。

研究團隊又指，抑鬱症患者在接受兩種抗抑鬱劑後，若仍未達到緩解期，便歸類為難治型，治療上比較困難。儘管只有少於20%的抑鬱症患者，會發展為難治型抑鬱症或相關合併症，但他們卻耗費31至54%抑鬱症相關的醫療資源。

早期干預難治型抑鬱症 成節省成本的關鍵

港大醫學院臨床醫學學院內科學系、藥理及藥劑學系助理教授李雪表示，政府在制定政策時，應預視抑鬱症對醫療系統的持續負擔，針對高危社群，包括青少年和健康問題人士，盡早提出及時的干預措施和長遠規劃；並針對難治型抑鬱症提供早期干預措施，以節省醫療成本。