三隧分流 ｜分時段收費後　繁忙時段車流連跌9個月後　首微升0.4%

三條過海隧道去年底實施「分時段收費」，之後連續9個月，三條隧道繁忙時段平日平均車流量均錄得跌幅，惟至今年9月首次錄升幅，微升0.4%，總體車流量則升1%。西隧則因收費下調，導致車流上升，現時成爲三隧中車流最高的隧道。



政府上年年尾實施三隧「分時段收費」，三隧繁忙時段車流下降，惟至今年9月首次增加0.4%。（資料圖片/蘇煒然攝）

政府上年12月在紅隧、東隧及西隧實施「分時段收費」，鼓勵駕駛者改在繁忙時段以外的時間出行，改善三隧交通擠塞情況。其後三隧在繁忙時段的車流有下降跡象。從上年12月，至今年8月，繁忙時段車流較以往下降1%至5%不等，惟至今年9月，車流首次上升0.4%，從實施前的10.2萬架次，增加至10.24萬架次。

而西隧則因其收費從原本的75元，下調到60元，導致車流上升，現為三隧道中最繁忙的隧道。運輸署正計畫在西隧港島出口往中上環方向增建一條行車線。運輸署指，將爭取在2025年展開該工程，並於2026年完成。

8月2日，三隧分流實施，由凌晨至清晨經西隧的的士數量，比以往增加5成。（資料圖片／梁鵬威攝）

此外，立法會議員尚海龍關注， 「易通行」推出後，車輛現時無須停車繳費，但隧道的收費廣場和管道外部分路段，仍有時速50公里的車速限制，問政府會否考慮放寬該限制。

運輸及物流局指，路政署現正拆除所有收費島和收費亭，並預計在2025年第二季完成三隧相關的拆除工作，運輸署亦會監察原有收費廣場和現有巴士站一帶的行車情況，並因應實際狀況和需要檢討有關路段的速度限制。