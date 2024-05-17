三隧分流｜紅隧東隧塞車紓緩　林世雄稱大見成效　明年中檢視收費

三隧分流下不同時段不同收費已推行半年，運輸及物流局局長林世雄表示，分流作用大見成效，紅隧東隧口塞車情況已紓緩，運輸署會持續收集一年數據，最快明年中檢視收費水平。



▼2023年12月18日 三隧分流第二階段實施後首個工作天▼



立法會交通事務委員會今日（17日）開會討論三隧分流事宜，運輸及物流局局長林世雄表示，自分時段收費推行後，已能達到政策目標，包括遏抑和分散繁忙時段的過海車流，理順交通及善用隧道容量。

西隧車流升約18% 紅隧及東隧分別下降約9%及7%

他表示，以整日車流量計算，西隧車流上升約18%，相對紅隧及東隧車流分別下降約9%及7%，截至今年4月繁忙時段的三條隧道的整體過海車流量減少約1%至4%，相對繁忙時段前或後約半小時過海車流量則平均上升約3%至6%。他指繁忙時段，紅隧和東隧的車龍普遍分別減少超過1公里和半公里。

運輸及物流局局長林世雄表示，自分時段收費推行後，已能達到政策目標。（歐嘉樂攝）

他表示，分時段收費是新安排，駕駛者需時適應，過海交通可能仍有所反覆，故運輸署會持續收集為期一年數據，預計最早明年中檢視是否調整收費水平。

運輸署署理副署長/策劃及技術服務梁世豪表示，已在西隧九龍入口及東隧香港入口，分別設巴士專線和巴士專用入口，會按需求跟情況做更多，例如在西隧港島出口往中上環增條行車線，料2025下半年開展工程，2027年完成。

運輸署署理副署長/策劃及技術服務梁世豪表示，已在西隧九龍入口及東隧香港入口，分別設巴士專線和巴士專用入口。（歐嘉樂攝）

多名議員認為，商用車劃一收50元，對小型商用車不公，要求研究下調收費，其中議員盧偉國認為商用車收費應有分別，建議小巴隧道費應與的士看齊，即收25元。

議員劉國勳則指疫情後市民生活作息改變，例如他6時半離開立法會時，發現隧道並無擠塞，建議調整繁忙時間至6時半左右結束，之後開始過渡時段減價。