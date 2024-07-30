三隧分流｜路政署擬西隧港島出口往中上環建一行車線 冀2026完工
撰文：余心美
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政府去年8月2日收回西隧，同日實施三隧「633」收費方案，同年12月17日改為「644」兼分時段收費，政府評價三隧分流起了作用。因應西隧車流增加，路政署經評估後，建議在西隧港島出口往中上環方向，增建一條行車線，以提升該路段的容車量。
路政署就該工程進行詳細設計，初步估計工程於明年展開，及於2026年完成。
運輸署及路政署向中西區區議會提交文件，提到三隧分流第二階段、於去年12月17日實施的分時段收費後，西隧車流有所上升，而紅隧和東隧車流則有所下降，改善了過去三隧車流分配不平均的情況。形容善用隧道容量及理順過海交通，對駕駛人士、公共運輸業界、商用車、過海巴士乘客，以至整個社會均帶來裨益。
為配合分時段收費的實施，運輸署調節了干諾道西及東邊街路口的交通燈號時間，以改善由西隧港島出口前往中西區的交通。此外，分別於西隧九龍入口和東隧香港入口，增設巴士專線和巴士專用入口，以縮短巴士行車時間。
因應西隧車流有所增加，署方現進一步建議於西隧港島出口往中上環方向增建一條行車線，以提升該路段的容車量，令隧道口及其周邊交通更為暢通。
運輸署委託路政署對有關工程進行詳細設計，已確立在該支路增建一條行車線的技術可行性，路政署現正對有關工程進行詳細設計。初步估計，相關道路工程可爭取於2025年展開，並於2026年完成。兩部門將於日內諮詢中西區區議會。
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