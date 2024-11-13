新田落馬洲覆核案　官稱覺法援未重視案件　若准擱置會發錯誤訊息

環保署於本年5月批准新田/落馬洲發展樞紐的環評報告，「守護大嶼聯盟」召集人謝世傑就此提出司法覆核，要求推翻該決定。他指申請法援接近3個月仍未獲回覆，日前申請擱置法律程序遭拒。法官高浩文今（13日）頒判辭，解釋理據。法官指本案涉及公眾利益，但從法援署回覆謝的信件可見，署方似乎只視本案是一宗平平無奇的案件。法官亦指，批准擱置法律程序恐會發送訊息，法援並不重視訂下的時間表，因此不批准謝的申請。



申請人為謝世傑，答辯人為環保署署長，土木工程拓展署被列為利害關係方，案件已排期於明年6月9日審理。

申請人謝世傑早前向法庭申請擱置案件被拒。(朱棨新攝)

謝已催促法援盡快處理

法官在判辭指，自謝於本年8月14日申請法援，其代表律師已催促法援署盡快處理。於同年10月21日，該署的助理首席法律援助律師何慧嫺致函回覆。她在信中指，可望以申請日開始計算，3個月內完成審批。惟她提醒謝在3個月限期前，不要作出不必要的查詢，否則會令審批時間更長。

覺法援視本案平平無奇

法官指，該信對事件無濟於事。信中的內容似乎顯示，雖然法庭已就案件定立時間表，但查問申請法援的進度以跟從該時間表，仍屬「不必要」。此外，本案涉及公眾利益，法援署似乎只視本案是一宗平平無奇的案件。

此外，謝需要先提交專家證供，若不獲批法援，恐難以成事。惟他對法援審批的進度，一無所知。

若准擱置會發送錯誤訊息

法官亦考慮多個因素，如若法援署最終於3個月完成審批，即是可於本星期內完成，擱置法律程序也沒有實際用途。法官亦強調，批准擱置法律程序似乎會發送訊息，法庭並不重視訂下的時間表。法官指不希望任何人，包括法援署署長，認為本案沒有迫切性。

法官認為最適合的方法，是繼續敦促法援署更盡快審批。法官指，每宗法援申請都應適當處理，但部份案件更具迫切性，或更涉及公眾利益。

案件編號：HCAL1256/2024