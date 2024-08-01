新田科技城｜環保署有條件批准環評報告　環團提司法覆核質疑違例

今年5月，環保署公布有條件批准新田/落馬洲發展樞紐的環評報告，事後引來多個環團表示不滿，更形容報告是「史上最馬虎環評」。「守護大嶼聯盟」召集人謝世傑今日（1日）以個人身份入稟高等法院指，環評報告違反環評條例提請司法覆核，冀推翻報告。



新田科技城發展項目。（發展局Facebook圖片）

入稟狀提到，謝世傑質疑環保署署長今年5月17日所批出，有關土木工程拓展署就新田科技城提交之環評報告。因為《環境影響評估條例》及技術備忘錄列明，每個指定項目均需完成各個環評步驟，而土拓署雖於2021年5月向環保署提出項目申請以及簡介，包括項目涵蓋340公頃土地，並作公開諮詢以及環諮會提供意見。

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然而自去年5月政府公布擴大新田科技城範圍至約610公頃後，環保署未有要求土拓署重新申請研究概要，環保署長亦只按擴大前的研究概要批出環評報告，也未就拓展部分展開公眾諮詢、以及讓環諮會提新建議。

謝世傑因此質疑環保署長批准環評報告欠法理基礎、不符技術備忘錄（Technical Memorandum）法定要求中，未優先考慮能夠避免或盡量減低環境影響的替代方案、未有盡力探究所有工地內的可行緩解措施，以及未為高生態價值魚塘損失提供足夠及切實可行的補償措施等；同時違反《環境影響評估條例》，遂入稟申請司法覆核。