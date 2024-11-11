新田及落馬洲發展覆核案　申請人申法援遲遲未獲批　官拒擱置程序

「守護大嶼聯盟」召集人謝世傑，認為環保署署長早前批准新田/落馬洲發展樞紐的環評報告時，違反環評條例，向高院提司法覆核，並已獲覆核許可，原本排期明年審。惟謝今(11日)向法庭稱，他申請法援接近3個月仍未獲回覆，要求擱置法律程序。法官高浩文質疑為何法援仍未完成審批，又指署方應有代表到庭，便能看到法官的不快，拒按謝要求擱置程序，案件料需如期明年6月9日聆訊。



申請人為註冊社工謝世傑，答辯人為環保署署長，土木工程拓展署被列為利害關係方。

申請人謝世傑認為法援署故意拖延。(朱棨新攝)

擬建的新田科技城，約247公頃座落於濕地保育區及緩衝區。（世界自然基金會香港分會提供）

城市規劃委員會7月19日通過三張分區計劃大綱圖主要為落實新田科技城（河套區除外）和三寶樹濕地保育公園提供法定規劃框架和管制。(資料圖片)

法庭8月已批出許可

法官高浩文在今年8月12月已就謝的由袩批出覆核許可，謝兩日後已申請法援，並獲告知經濟上符合資格。法官10月7日作出指示，認為與訟各方應有法律代表，法援署應可短時間內作出決定。

惟謝稱至今申請接近3個月，法援署仍未有結果。因條例容許的42天訴訟擱置期，已於9月25日完結，謝現申請擱置法律程序14天，以待法援申請結果。

若擱置會影響已訂時間表

資深大律師祁志今代表謝出庭，他指本案涉及重大公眾利益，法援應盡快處理，惟法援署現仍未有決定。謝於10月21日獲助理首席法律援助律師何慧嫺書面回覆，指一般法援審批需時3個月。法官則指已批出許可，即他認為案件有可爭辯之處，質疑為何法援仍需時3個月，但仍為若他准案擱置，會影響已訂的時間表。

法官發現法援未有派代表出庭後稱，署方應有代表到庭，便可看到法官的不快。法官最終拒絕謝的申請，明天會頒判辭解釋理據。

謝認為法援署非故意拖延 但予人印象和政府部門配合

謝世傑在庭外指，曾多番催促法援署，署方卻著他不要再催促，否則會影響審批進度。謝強調本案比較特殊，法官已批許可，政府部門亦已就項目向立法會申請前期工程撥款，認為法援署非故意拖延。他認為事件予外界一個印象，法援署和政府部門互相配合，令他難以承擔訴訟費用，從而自行「打退堂鼓」。

法援署回覆指，不會評論個別個案。此外，基於《個人資料(私隱)條例》及《法律援助條例》限制披露資料的規定，未經有關人士/當事人的同意，法援署不能披露任何與法援個案有關的資料。

案件編號:HCAL 1256/2024