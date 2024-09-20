行會通過新田科技城分區大綱圖　發展局：雖有司法覆核但全力推進

行政長官會同行政會議已核准三張分區大綱計劃草圖，為推展新田科技城和三寶樹濕地保育公園提供法定規劃框架。發展局發言人表明，雖然新田科技城環評報告正面對司法覆核挑戰，但項目經過充分研究和諮詢，合法合規，專業全面，加上項目對創科發展的策略重要性，社會亦有強烈聲音表示創科發展必須提速，不能蹉跎歲月。隨著法定規劃程序完成，政府會繼續全力推進新田科技城和相關項目。



行會已通過三張分區計劃大綱圖主要為落實新田科技城和三寶樹濕地保育公園提供法定規劃框架和管制。(資料圖片)

獲行會通過的三張分區計劃大綱草圖分別為新田科技城分區計劃大綱草圖、米埔及錦繡花園分區計劃大綱草圖和牛潭尾分區計劃大綱草圖。

發展局發言人今日（20日）表示，隨着法定規劃程序完成，政府會繼續全力推進新田科技城和相關項目。雖然新田科技城環評報告正面對司法覆核挑戰，但項目已經過充分研究和諮詢，合法合規，專業全面，加上項目對創科發展的策略重要性，社會亦有強烈聲音表示創科發展必須提速，不能蹉跎歲月。

發言人稱，政府正致力推動北部都會區發展，成為香港的策略增長區，亦全力推展多個不同的土地發展、基建和房屋項目，照顧社會民生和經濟發展需要，政府不會、亦不應純粹因個別人士提出司法覆核申請而停止推展裨益社會的項目。政府團隊會全力應對該司法覆核挑戰，期間亦會審慎、務實推展項目，務求減低該個別人士提出的司法覆核對項目進度的影響。

政府表明會如期於年底就新田科技城首階段土地平整及基礎設施工程向立法會財務委員會申請撥款（資料圖片）

政府會如期在今年年底就新田科技城首階段土地平整及基礎設施工程向立法會財務委員會申請撥款，以期首批創科用地於二○二六年完成平整。發言人續說，創科土地陸續如期到位，將讓本地科企初創有更多發展空間，也讓我們更有能力吸引境外企業落戶香港，為整個創科業界增強發展動能，切實回應國家「十四五」規劃支持香港發展成國際創科中心的策略。」

發言人又稱，政府一直強調「發展與保育並行」，設立三寶樹濕地保育公園的目標之一，是使生態功能及承載力不會因發展而有淨減少。我們年底申請工程撥款時，會一併就三寶樹濕地保育公園第一期的設計工作申請所需款項。」

發言人強調首階段工程撥款不會包括填塘。一如早前承諾，政府不會在二○二六／二七年三寶樹濕地保育公園工程開展前進行填塘工程。至於其他籌備工作包括制定規劃及設計大綱，經諮詢相關持分者後提交城市規劃委員會批准，為相關創科用地作出更詳細的發展指引。

經修訂的新田科技城建議發展大綱圖。

新田科技城是北部都會區的旗艦項目，連同河套區佔地共約600公頃，當中一半屬創科用地。新田科技城將提供約160000個就業機會、約50000個住宅單位，及交通配套和社區設施，成為一個集產業發展、生態保育和宜居環境於一身的現代化新發展區。政府指，去年為期兩個月的公眾參與活動，市民普遍支持新田科技城的發展。環評報告已就項目產生的環境影響提出緩解及補償措施，當中包括建立三寶樹濕地保育公園，不單達致工程項目下相關濕地的生態功能及承載力沒有淨減少，更可提升現有濕地生態價值。