桃芝風球・交通消息｜港鐵服務至收車　九巴城巴凌晨1時10停駛

天文台宣布晚上11時10分將改發8號風球，港鐵指鐵路及港鐵巴士服務會維持正常直至今晚收車，若改發九號或以上風球，露天段列車、輕鐵及港鐵巴士服務將即時暫停。城巴及九巴日間路線會正常營運至尾班車，通宵路線則於星期四（14日）凌晨1時10分起陸續暫停服務，九巴部分通宵線暫停服務。



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熱帶風暴桃芝11月13日晚上20時Ｏ即香港之東南約190公里，中心附近最高持續風速每小時85公里。（天文台圖片)

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【22:00】落馬洲 – 皇崗穿梭巴士（「皇巴士」）宣布，會維持正常服務至8號信號生效後最少兩小時、即凌晨1時10分，並在有需要時加密班次，其後班次會調整至每30分鐘一班。

【21:55】九巴及龍運表示，所有日間路線會如常服務至原定尾班車開出。

九巴通宵路線將於八號烈風或暴風信號生效後兩小時內維持有限度服務；以下深宵或通宵特別路線則會暫停服務︰

九龍︰N3D、N213、N214

上水︰270S、N78

沙田、馬鞍山、大埔︰271S、N283、N287

將軍澳︰293S、N290

荃灣、青衣︰N36、N39、N41X

屯門︰N252、N960



另外，龍運路線N31將於八號烈風或暴風信號生效後兩小時內維持有限度服務；其餘N線、NA線由東涌及機場開往新界方向班次維持正常服務，由新界往機場的班次則會暫停服務。

【21:45】國泰表示，正密切留意颱風桃芝對香港的潛在影響，航班目前仍維持正常服務，但或會隨時有所變更。 國泰會繼續更新網站以提供最新消息，建議乘客前往機場前先到國泰網站查看航班狀況。國泰會豁免更改機票的手續費用。

【21:35】城巴宣布，今日日間路線會正常營運至尾班車。所有路線，包括通宵路線，將於星期四（14日）凌晨1時10分起陸續暫停服務。

【20:30】港鐵表示，鐵路及港鐵巴士服務會維持正常直至今晚收車。若改發九號或以上風球，露天段列車、輕鐵及港鐵巴士服務將即時暫停。高速鐵路(香港段)亦會維持正常服務直至今晚收車。