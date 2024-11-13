桃芝風球｜8號風球至少生效至周四上午10時 天文台落波看2條件
撰文：何瑞芬
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天文台今晚（13日)11時10分發出8號風球，是香港有紀綠史以來最遲掛「8號波」。天文台指，按照現時預測路徑，桃芝會在明早（14日，星期四）最接近珠江口，在本港以南150公里左右掠過，8號風球至少維持至明早10時。
天文台的預報中沒有提及會發更高風球。至於何時「落波」，天文台表示，預料桃芝隨後會減弱及遠離本港，本地風力會在明日日間逐漸緩和，會視乎桃芝的動向及本地風力的減弱程度，評估改發3號信號的時間。
料桃芝明早本港以南150公里左右掠過
天文台深夜表示，隨着桃芝逐漸靠近珠江口一帶，本地風力正逐漸增強，而與其相關的狂風驟雨亦開始影響該區。按照現時預測路徑，桃芝會在明早最接近珠江口，在本港以南150公里左右掠過。
天文台稱，8號風球會至少維持至明早10時，預料桃芝隨後會減弱及遠離本港，本地風力會在明日日間逐漸緩和，天文台會視乎桃芝的動向及本地風力的減弱程度，評估改發3號風球的時間。
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天文台預料，明日間中有狂風驟雨，初時雨勢有時頗大。海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。
在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時72、62及42公里，最高陣風分別超過每小時92、76及60公里。
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