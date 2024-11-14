桃芝風球｜香港仔巴士爆滿飛站　尖沙咀海旁遊客張開雙手追風

熱帶氣旋桃芝今早（14日）逐漸遠離本港，天文台已於10時20分改為3號風球，大批打工仔陸續出門上班。記者在香港仔及紅磡公共運輸站觀察，見到不少巴士已爆滿，部份甚至「飛站」或只剩下少量企位；港鐵站內亦人頭湧湧。有上班族稱對打風已習以為常，但認同11月發出8號風球確實罕見，「我咁大個仔都冇見過。」

另外，尖沙咀海旁亦有不少遊客興奮地「追風」打卡，無懼髮型被風吹得散亂。



尖沙咀海傍亦有不少遊客「追風」打卡，無懼髮型被風吹得散亂。（黃浩謙攝）

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香港仔巴士站大排長龍 有巴士爆滿飛站

今早約10時，打工仔陸續出門上班，其中在沒有港鐵站的香港仔，巴士站及小巴站大排長龍。由於大部份屬跨區巴士，例如目的地為銅鑼灣或中環的路線，由華富邨及田灣等地開出，因此抵站的巴士全已爆滿，部份甚至「飛站」或只剩下少量企位，居民或要等待多個班次才可上車。

11月掛8號風球 中年上班族：我咁大個仔都冇見過

正在等候巴士的陳先生認為，昨晚的風力一般，加上天文台早已提前公布早上10時20分改發3號風球，因此沒有改變作息時間，早上起床後如常出門。雖然他對打風已習以為常，但認同11月發出8號風球確實罕見，「我咁大個仔都冇見過。」

至於不少打工仔對未能賺取半日至一日的風假，感到失望，陳先生則強調「好平常心」，認為即使沒有風假也不緊要。他並指，雖然昨夜的風力一般，但桃芝確實靠近香港範圍，贊同天文台掛波及落波的時間。

陳先生表示，雖然他對打風已習以為常，但認同11月發出8號風球確實罕見，「我咁大個仔都冇見過。」（歐陽德浩攝）

不願上鏡的李先生在排隊等車前，在巴士站外吃麵包充飢。他並不擔心遲到上班，認為上班的人潮與平時分別不大，又稱對風假早已無期望，因此沒有特別安排節目。他亦對11月相繼有颱風掠港不感到驚訝，「你見啲人着緊短袖就知有機會打風啦。」

紅磡站人頭湧湧 遊客無懼風雨尖沙咀海傍打卡

一岸之隔的紅磡海底隧道轉車站亦大排長龍，等候巴士的人龍沿梯間延至行人天橋，秩序井然，巴士公司職員亦加派人手協助。走進港鐵紅磡站，閘內人頭湧湧，車廂擠滿了乘客。

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在公共運輸站之外，尖沙咀海傍亦開始有人流。上午約11時，尖沙咀天色陰暗但無下雨，不少市民及遊客穿雨衣來到海旁，有人張開雙手「追風」和打卡，無懼髮型被風吹得散亂；也有市民在海邊跑步。