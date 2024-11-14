桃芝風球｜差10分鐘與風假擦身過　全港唯一小學下午校也「停課」

桃芝今日（14日）遠離香港，天文台在早上10時20分由8號風球改發3號風球，幼稚園（包括幼稚園的下午班）、肢體傷殘兒童學校、智障兒童學校、上午及全日制中小學校停課。然而，早來了10分鐘的「落波」，中小學的下午校須恢復上課。這個10分鐘鴻溝，緣於教育局今早5時10分公布如果天文台於上午10時30分前改發3號風球，中小學下午校及夜校今日將恢復上課，雖然隨住至2019年大部份香港小學均已實施全日制，但翻查教育局資料，目前仍有一間碩果僅存的小學有下午校，就是位於中環堅道的嘉諾撒聖心學校。

原來，嘉諾撒聖心學校的小一至小三班級為半日制下午班，上課時間為正午12時35分，記者今日近12時到達學校，校門雖打開，但未見師生出入，門口接待處只有一個校工，而她表示該校今日並非上課日。再翻查該校校曆，該校早將今日訂為「教師專業發展日」，即同學仔本來也是「停課」。



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根據教育局網頁的「學校資料搜尋及學校名單」頁目，在小學方面，僅顯示中環堅道的嘉諾撒聖心學校為授課時間是下午的學校，中學方面則有5間，但大部份為提供中學補習課程、全日制高中課程的學校。

說回嘉諾撒聖心學校，其小一至小三班級為半日制下午上課，上課時間由12時35分開始。記者早上近12時到達學校，校門雖然打開，但未見有師生出入，門口接待處只有一個校工。

記者向校工表明來由後，校工表示該校今日並非上課日，故沒有學生上學。校工又指，正常情況下，如天文台像今日般，在10時20分轉掛3號波，該校小一至小三學生的確要回校上課，但近期考試臨近，校方便將今日訂作非上課日，讓學生放假溫習。

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今日早訂為「教師專業發展日」 同學毋須回校

至於到底為何今日並非上課但學校仍然開門呢？校工表示，「學生唔使返，但我哋（校工）要」。根據嘉諾撒聖心學校的校網校曆表，該校將今日訂為「教師專業發展日」；明日至下周一（18日），是小一至小六學生的第一段考（First Term Exam）。

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