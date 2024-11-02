銀髮健康｜肌少症是造成老年衰弱症關鍵！5症狀自測、必學2招預防

台灣國家衛生研究院研究發現，台灣65歲以上民眾衰弱症盛行率為5.4%，而且有高達41.5%已經進入衰弱症前期。



醫師表示，「老年衰弱症」不是疾病，而是一個臨床表徵，代表長者身體狀況處於危險邊緣，任何風吹草動都能成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

衰弱症有哪些症狀？（按圖了解👇👇👇）

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什麼是衰弱症？

什麼是衰弱症？台灣台北市立聯合醫院和平婦幼院區家庭醫學科主任葉孟奇表示，衰弱症是一種以生理功能喪失為表現的一種症候群，有此症狀的長者會出現活動力降低、體重減輕、疲倦等症狀。「衰弱症」的老年人往往需要較多的健康照護及社會資源使用，比起強健的老人死亡率甚至高達3-5倍。

葉孟奇強調，造成高齡衰弱的原因是多重的，無法以單一問題來解釋，可以分為內在及外在因子。內在因子例如老化、生理、心理狀態、多重慢性疾病、營養不良、生活習慣等；外在因子如社會、經濟、環境等。內在及外在因子會彼此交互作用而誘發並促使衰弱的發生。

5個造成肌少症的原因（按圖了解👇👇👇）

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衰弱症有哪些症狀？

他分享臨床經驗，醫院常見有些老年患者，體格偏瘦但看似健康但還有自我照顧能力，只是行動稍慢，因泌尿道感染住院治療一週後，竟喪失走路能力，甚至只能臥床，生活不能自理需他人全程照顧，這就是典型的「衰弱」。若家中長者出現以下症狀，可能已經有了衰弱症或正處於衰弱前期。

- 無預期的明顯體重減輕

- 費力疲憊感

- 肌握力下降

- 行走速度變慢

- 體能活動度低



符合3項以上，即認為有衰弱症。研究顯示，衰弱的人在死亡率、住院率、跌倒率、日常生活及行動能力變差的比率等，皆比無衰弱的人高。因此衰弱被認為是失能前的重要表徵，且衰弱的等級愈高，其改善的可能性愈小，不良預後及死亡的風險也增高。

1分鐘自我檢測肌少症（按圖了解👇👇👇）

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肌少症是造成「高齡衰弱症」的關鍵

目前有許多生理機轉被提出與「高齡衰弱症」有關，其中「肌肉減少症」被認為與「衰弱」有高度的相關。他指出，肌肉質量會隨著年齡增長而下降，不經常使用的肌肉減少的速度會更快。肌肉質量與強度的衰退，容易影響步態和平衡，進而容易跌倒，造成行動能力下降，促使衰弱速度加速。

葉孟奇說明，許多急、慢性疾病及老化等相關狀況，也都會間接或直接誘發衰弱的產生；衰弱又會更進一步使疾病、肌肉質量及相關情況惡化，導致衰弱老人進入每況愈下的惡性循環。目前尚無標準治療方法，最好是預防並針對有衰弱傾向的老年人及早介入。

如何預防高齡衰弱？

目前認為最有效的方法是規律的運動或保持動態的生活型態。他指出，規律的運動或休閒身體活動除了可以維持身體的功能之外，也能促進、維持或改善身體的協調與平衡功能，並且減緩「肌肉減少症」的惡化，減少跌倒的機會。同時加上適當的營養、控制慢性疾病且戒煙、保持開朗的心情及多社會參與的活動，如此多管齊下，才能減緩高齡衰弱症的發生。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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