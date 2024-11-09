銀髮保養｜年紀大皮膚易有痕癢、龜裂6問題！4招紓緩多補充維他命

長者、熟齡族常有全身發癢、紅斑、龜裂等皮膚問題，這是因為隨着年齡增長，皮膚保水功能下降、防禦力減弱所導致。醫生提醒，進入熟齡後可從「營養均衡」、「適度清潔」、「保濕保水」、「防曬」4大方面呵護肌膚，除了攝取充足水分、多補充維他命C、綜合維他命等，也要勤保濕、防曬、避免用過熱的水洗澡。若出現任何皮膚問題，也該先尋求專業醫療諮詢，再進行照護較適切。



熟齡者常見6大皮膚問題：（按圖了解）



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臺北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳指出，熟齡者常見的皮膚問題大致分為幾大類：

1. 老年性搔癢症

常見原因為皮膚乾燥、貧血、腎臟衰竭、肝病，而洗腎、惡性腫瘤等病患也是搔癢症好發族群，臨床上藥物過敏也很常見。另外，食物過敏、各種皮膚炎、濕疹或其他感染性疾病例如疥瘡，也可能產生皮膚搔癢問題。

2. 皮膚乾燥症

皮膚老化過程中結構和功能變化，是引起皮膚乾燥的主因，且65歲以上熟齡者，有一半以上會上述問題。這是因為皮膚結構改變，保濕因子減少、保水能力下降，產生發紅、脫屑、龜裂、刺痛等症狀。

3. 皮膚炎

皮膚若只是單純乾燥，大多是外觀上粗糙、脫屑，加強保濕就可以改善。但若是癢或痛，就要注意可能是皮膚炎，如常見的缺脂性皮膚炎，好發於小腿前外側及背部；脂漏性皮膚炎，則好發於臉部及頭皮。

鬱血性皮膚炎大多發生在小腿，因年齡增長靜脈回流功能變差，而產生色素沉澱、癢痛等症狀。另外還有尿布疹，這大多發生在臥床及行動不便的長輩身上。

4. 慢性單純性苔蘚

屬於一種慢性濕疹，由於患部長期搔抓，皮膚增厚而產生紋路，摸起來會有粗糙感。男性常見發生於陰囊、外陰部，女性則常發生在後頸部，四肢外側也會發生。

5. 色素斑

常見有好發於臉部、四肢外側的曬斑；俗稱「老人斑」的脂漏性角化症，設在臉部及頭皮很常見。曬斑大多是平的，老人斑大多是凸的。

6. 黴菌感染

像是體癬、股癬、香港腳、灰趾甲等。

潘企岳說，還有一些其他常見的皮膚狀況，例如息肉、皮脂腺增生、粟粒腫等等，這些都屬於良性的皮膚問題。

值得注意的是，如果皮膚斑塊會破皮無法癒合且逐漸變大，就要注意可能是惡性病變，較常發生的是皮膚基底細胞癌。另外，好發於手臂外側的老年性紫斑，主要是因為皮膚老化、血管破裂所形成的，若是經常曬太陽或長期吃抗凝血劑的患者，更容易發生。

潘企岳表示，門診中常遇到的皮膚問題，還有老年性臀部皮膚病，患者主要是臀裂兩側、臀部大腿交界處，皮膚黑黑粗粗的，有的摸起還會感覺是一條一條、像洗衣板，成因是長時間坐太硬的椅子，過度摩擦皮膚增厚所引起。

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照護與保養熟齡肌膚4大方向

皮膚具備對外界環境的防禦力，體溫調節和觸覺感受等功能，當皮膚老化會明顯的產生變化，容易搔癢、乾燥、發炎、感染或發生皮膚問題。潘企岳提醒，老後針對皮膚保養與照護，有4方向要注意：

1. 營養均衡

飲食中除了水份攝取要充足，可多補充維他命C、綜合維他命等。

2. 適度清潔

避免用過熱的水洗澡，高溫易破壞皮膚保護層。

3. 保濕保水

勤於保濕，慎選乳液保養品減少皮膚刺激。

4. 防曬

做好防曬措施，盡可能避免長時間日曬。

皮膚出現任何問題切莫驚慌，不要自行購買藥膏塗抹。先尋求專業醫療諮詢，再進行照護會是較適切的方式。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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