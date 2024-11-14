啟德體育園｜周六欖球測試賽料3,000人參與　將優化入場散場安排

啟德體育園周六（16日）將舉行第二場測試賽，園內青年運動場將舉辦15人欖球國際邀請賽，由香港隊迎戰巴西隊，是啟德青年運動場舉行的首場國際欖球賽和首場國際體育賽事。

體育專員蔡健斌表示，今次比賽為購票入場項目，不設現場售票，入場須出示二維碼票券，預計約3,000名觀眾參與，人數是上次測試的一倍。他稱已汲取上次經驗，優化入場及散場安排，包括入場安檢新增兩條特快線路，讓無帶袋觀眾可盡快入場；散場時也增加指示牌及增大字型大小等。

另外，據悉局方下周六（23日）晚上會派出5,000名公務員在青年運動場參與演練，測試人群管理安排。



啟德體育園周六（16日）舉行第二次測試賽，為15人欖球國際賽，料3,000人參與。（林遠航攝）

體育專員蔡健斌聯同警方、運輸署、欖總及啟德體育園代表等，今在8號風球「落波後」，召開記者會向公眾交代周六測試賽安排。蔡表示，預計當日約3,000名觀眾參與，交通安排方面與上次測試類似，鼓勵觀眾盡量乘搭港鐵到宋皇臺站D出口前往，不設泊車位；若乘搭的士或私家車，最近落客點在世運道，較港鐵站遠。

蔡續稱，入場時需要進行安檢，包括檢查隨身物品，特別提醒不可帶長雨傘入場，若要帶傘盡量要帶「縮骨遮」，食物及飲品不可入場，閘口於下午2時開放，可早些入場。他又說近日天氣不穩，當日天文台若發出黑色暴雨或8號風球警號則會取消，會在正午宣布。

運輸署首席運輸主任/市區尹柏恩補充，港鐵當日已準備足夠資源，安排後備列車候命，作為測試加密列車安排及車站人流管理措施，冀為將來大型活動作更好準備。運輸署會密切留意市民出行需要，尤其散場時間，已準備在有需要時加強服務，包括增加港鐵班次，及安排專班專列、即特別港鐵車務配合交通需要，有序疏散人流。

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他稱，港鐵宋皇臺站最密可以一小時運行24班列車，但今次只是3,000人活動，故不須太密，只須保持原來班次，強調即使是更大的盛事，以現時最高列車密度也一定足夠。

至於安檢方面，警方指已汲取上次經驗作優化，警方秀茂坪區指揮官謝翠恩稱，市民買飛後會有電子二維碼，在閘口出示後會被帶到安檢區，掃二維碼後可入場；另設兩條快線通道，若觀眾無帶袋，可行走該通道盡快入場。

她指離場安排也已作優化，包括加多及加密指示牌，字體更大、並設中英文，也加強照明系統，目標讓市民清晰找到地方，盡快疏散。她稱今次也設電子問卷，呼籲現場觀眾填問卷，以便改進安排。

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蔡健斌稱，現時已超過2,000名市民買飛，欖總有信心可達到3,000人入場目標。他指汲取上次經驗後，會增加金屬探測器等，加上特快專線優化入場安排，並再次呼籲市民盡量搭港鐵，「需要容納幾萬人嘅場館，實在冇辦法讓每一個觀眾都搭的士或私家車進入，希望大家透過演練養成試用公共交通去啟德體育園嘅文化。」

啟德體育園有限公司總監（策略發展）鄧竟成則指，青年運動場草地是即鋪即用，是混合草安排，即少部份人造草在底層，上面則種真草，組合可令場地「襟用、襟磨」，若活動後有損傷，只需切割該部份重新鋪設即可再用。他稱上次足球場跟今次欖球場不同，欖球比賽或對草地損耗較足球大，今次測試正可測試草地狀況。

至於下一次測試賽，蔡健斌稱規模會逐步擴大，在不同場地進行不同測試，預料12月進行室內場館測試，預計會有籃球比賽等，並希望明年1月可進行主場館測試，會按活動規模安排相應交通配套。

當局早前表示會動員公務員，為啟德體育園進行演練。據悉，當局下周六（23日）晚上會派出5,000名公務員在青年運動場進行演練，警方將會參與，目標是測試人群管理安排，包括入場、散場，但當日不會有特別活動。