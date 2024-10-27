啟德體育園｜陳國基：測試賽暢順　下月起再辦20場　終極場5萬人

啟德體育園將於明年首季正式啟用，首場測試賽為乙組足球賽西貢對黃大仙，今（27日）在可容納5,000人的啟德青年運動場舉行。政務司司長陳國基賽後表示，測試賽有逾1,500名觀眾入場，各方面運作非常暢順，令人非常滿意。



陳國基又表示，啟德體育園未來還會進行約20場測試和演練，下次演練會於11月16日進行，涉及約3,000名觀眾。演練會逐步升級，最終會測試入場人數達到5萬人的活動。主場館將在明年1月辦首場測試賽，人數約1萬人。



政務司司長陳國基今日下午到啟德體育園青年運動場，視察測試賽運作。他在賽後見記者時表示，測試賽有逾1,500名觀眾入場，較原定1,000人為多；警方和體育園在附近設置超過300個指示牌，園方派出約300人協助觀眾。

他又指，測試賽主要測試觀眾進場及離場、人群管理的安排、場館安檢、驗票設施等，最終各方面運作非常暢順，令人非常滿意。他又提到，散場時，首批離場的觀眾只需6至7分鐘離開場館，再多數分鐘就到達宋皇臺站，秩序良好。

陳國基表示，有向觀眾做問卷調查收集意見，各部門亦會開會討論優化安排。他又指，未來啟德體育園還會進行約20場測試和演練，會逐步升級，最終會測試入場人數達到5萬人的活動，為明年第一季全面啟用體育園做準備。他強調，當局會確保在啟德體育館正式啟用時，已有足夠演練，對此充滿信心。

文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，啟德體育園青年運動場的下一場測試賽將於11月16日舉行，是一場國際欖球賽事，入場觀眾約3,000人，會公開售票。至於室內場館（體藝館），首場測試預計會在12月舉行；主場館就在明年1月辦首場測試賽，人數約1萬人，之後會再有測試，將人數逐步增至5萬人。

跨部門演練小組執行長、警務處副處長周一鳴表示，啟德體育園在正式啟用前會有一連串的測試和演練，為確保順利進行及，警方早前已成立演練專責組，以「紅隊」的概念，因應不同場館和設施，制訂不同測試目標，檢視場地安排、活動安全、保安、人流和交通安排、部門協調和突發事故的處理方法等。專責組在每次測試後會再檢討細節，改善安排。