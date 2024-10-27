啟德體育園｜首場測試賽讚安排不錯　有議員期望加快安檢時間

啟德體育園今（27日）舉行首場測試賽，為西貢對黃大仙乙組足球聯賽賽事，約1,500名觀眾入場。有立法會議員指首場測試賽進展順利，期望將來有更多區域性賽事，在啟德體育園舉辦。另有市民一家三口來到觀賽，認為大會安排大致順暢，但期望場館能增設更多商店，出售紀念品並提供更多食品選擇。



有居於啟德區內的市民一家三口率先來到體育園觀賽。市杜先生對活動的整體感覺良好，認為場館附近指示清晰，從港鐵啟德站一路走來只需約10分鐘，過程順暢。他指進場時安檢過程順暢，「佢哋特登開咗幾個（安檢）閘，我哋過嚟都好方便。」

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觀眾冀增設店舖出售紀念品

杜先生到過場館內小賣部為兒子購買飲品，認為價格就大型活動而言尚算合理。但他期望場館內能增設店舖出售紀念品，又期望能增加食品和飲品的選擇。杜先生的兒子熱愛足球，他稱讚場館內的環境好，又指兩隊作賽球隊的表演都很好。

另一觀眾徐先生認為，今天活動的安排不錯，指場館內的廣播清晰，位置亦坐得舒服。他又大讚安檢流程順暢，「用左十秒都唔使。」但他認為，今天活動的人流未算很多，要多做數場測試方可得知場館需要改善的地方，「好多會擠迫嘅位都未係好擠迫。」

讚設施新淨 惟指「草地好似黃黃哋咁囉」

陳小朋友指，比賽十分刺激，最欣賞球賽的最後一刻，「佢（球員）踢得好落力。」他認為場館的設施良好，「佢好乾淨，冇垃圾，冇人隨地掉垃圾。」他認為可加設更多座位。陳小朋友花費十多元在場內購買薯片，認為味道不錯，但價錢偏貴。

另一觀眾李小姐稱讚場內的設施新淨，又指場內景觀優美、廁所乾淨。但她笑言：「啲草可以種靚啲囉，好似黃黃哋咁囉。」

啟德體育園首場測試賽10月27日在青年運動場舉行，約1,500人入場觀看乙組聯賽西貢對黃大仙。(左四起）九龍城區議員關浩洋、立法會議員陸瀚民、李慧瓊和鄭泳舜，以及九龍城區議員關張景勛就活動安排發表意見。（廖雁雄攝）

李慧琼：期望場內有更大時間顯示屏

到場觀看的立法會議員李慧琼指，啟德運動園首場測試賽過程順利，期望將來有更多區域性賽事，能在啟德體育園舉辦，一方面推動盛事經濟，另一方面推動香港作為旅遊體育樞紐的地位。但她希望能增加入場時的安檢櫃位，以加快入場時間；她又期望場內能有更大的時間顯示屏，以提升整體觀眾體驗。

立法會議員鄭泳舜亦指首場測試舉辦成功，在細節安排上能看得見主辦單位付出的心機。但他希望體育園能在明年3月舉辦七人欖球賽前，多作一點不同類型賽事的測試，以了解各方面的需要。他又期望未來能有更多本地隊伍在場館內與不同省市或其他亞洲地區代表隊伍進行比賽。

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陸瀚民：萬人進場時宜架設半空指示路牌

經民聯議員陸瀚民稱，一直有關注盛事經濟和啟德體育園開幕，認為今天的活動安排順暢，沿路有大量指示牌，指示清晰。但他認為，若有數萬人進場時，局方可考慮架設半空指示路牌，讓身處遠方的觀眾看到路線和方向。他又期望，有關大會能在未來的演練或體育園全面開業時，清晰告知進場觀眾安檢所需的時間。

另外，九龍城區議員關浩洋指今次活動的安檢流程流程順暢，但仍有進一步加快的空間。另一位九龍城區議員張景勛則認為，是次活動人手安排非常充裕，但若能在比賽中加設旁述可令氣氛更好。