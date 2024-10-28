醫健品牌PicoLabb指消委會誹謗　令其銷量大跌　要求賠償400萬

消委會今年初針對40款益生菌作測試，並指「PicoLabb」的產品樣本含有糞腸球菌，指該菌安全性有待確認等。「PicoLabb」母公司指消委會言論失實，但經傳媒廣泛報導後令其銷量大減，上周五（25日）入稟高院指控消委會誹謗，並要求賠償逾400萬元。



原告為愛斯產品研發有限公司，被告為消費者委員會。

消委會今年初曾對多款益生菌作測試。(資料圖片)

PicoLabb曾就事件發出嚴正聲明。（圖片來源：PicoLabb官方）

入稟狀指，原告旗下醫療保健品牌PicoLabb的產品「PicoLabb Super Probiotics 特效益生菌」，於2023年11月獲消委會告知挑選為市場調查的樣本之一。該調查關注市面上益生菌產品的食物標籤，不會調查樣品的質量或功效。原告後來應消委會要求，提交食物標籤內容的證明資料，包括「嚴選13種益生菌」、「經3年發酵而成」等。

至2024年1月，消委會在《選擇》月刊發布題為「益生菌真『有益』？錯買亂食可損健康？」的調查報告，並發佈相關新聞稿。內容提及，「PicoLabb」的樣本。

原告指其產品所含有糞腸球菌特別品種「TH10」，獲多份國際研究報告稱其對身體有益，包括抗菌和提高免疫力等。他們認為消委會對其產品的錯誤陳述，然而經130間傳媒廣泛報道，導致其產品銷售額大減，故入稟要求法庭禁制消委會發布相關誹謗內容，並就其生意損失等賠償逾400萬元。

案件編號：HCA 2124/ 2024