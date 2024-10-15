消委會報告｜縮水式通脹　M&M's一袋少兩包　合味道海鮮味減磅4%

消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，提醒消費者留意獨立包裝的超市食品。例如麥維他Club朱古力夾心橙餅，便由8件裝減至7件裝，總份量縮水12.5%，而建議零售價亦由33.5元增至37元，即每10克加價26.2%，變相縮水兼加價。至於部份港人熱愛的M&M's花生朱古力，在價格不變的情況下，亦由15包減至13包，每包重量不變。



相同品牌但不同口味的食品，淨重改變幅度也不一，例如合味道杯麵75克裝的海鮮味及鮮蝦味，重量經調整後，分別減至72克及74克，惟建議零售價同為8.4元，若消費者對口味沒有追求，似乎鮮蝦味更為划算。



「縮水式通脹」手法全面睇。（消委會圖片）

麥維他Club朱古力夾心橙餅縮水兼加價 每克貴26%

消委會提醒，超市貨品其中一種減量的手法，便減少獨立包裝食品的件數。例如麥維他Club朱古力夾心橙餅，原來是8件裝合計176克，縮減後改為7件裝合計154克，雖然每件仍然維持22克，但總份量縮水12.5%。此外，其建議零售價亦由33.5元增至37元，即每10克加價26.2%。

M&M's花生朱古力，原來是15件裝合計202.5克，縮減後改為13件裝合計175.5克，每件仍然維持13.5克。（消委會圖片）

固力果Pretz百力滋沙律餅乾條縮水變8包裝

固力果Pretz百力滋沙律餅乾條，原來是9件裝合計143克，縮減後改為8件裝合計118克，即每件約由15.9克減至14.75克。至於建議零售價不變，即每10克加價21.2%。

M&M's花生朱古力，原來是15件裝合計202.5克，縮減後改為13件裝合計175.5克，每件仍然維持13.5克。其建議零售價同樣不變，即每10克加價15.4%。

花王Merries紙尿片分為初生至加大碼，合共有5個尺碼，片數減幅介乎9.1%至15.6%，尺碼愈小減幅愈大。（網上圖片）

花王紙尿片尺碼愈小減幅愈多 初生由90片減至76片

消費者亦要留意，部份相同品牌但不同口味或系列的貨品，其容量或重量的調整幅度，亦不盡相同。

例如花王Merries紙尿片分為初生至加大碼，合共有5個尺碼，片數減幅介乎9.1%至15.6%，尺碼愈小減幅愈大，不過消委會並未提供該批貨品的建議零售價。

初生︰90片減至76片、減幅15.6%

細碼︰82片減至70片、減幅14.6%

中碼︰64片減至56片、減幅12.5%

大碼︰54片減至48片、減至11.1%

加大碼︰44片減至40片、減幅9.1%



日清合味道杯麵的海鮮味及鮮蝦味，重量原本同為75克，但重量經調整後，分別降至72克及74克，即減少4%及1.3%。 （網上圖片）

合味道杯麵海鮮味縮水4% 鮮蝦味只減1.3%

至於日清合味道杯麵的海鮮味及鮮蝦味，重量原來同為75克，但重量經調整後，分別降至72克及74克，即減少4%及1.3%。惟建議零售價同為8.4元，若消費者對口味沒有追求，似乎鮮蝦味更為划算。