舒適堡｜perFIT要求舊客戶簽同意書　消委會提醒簽約前看清楚條款

大型連鎖健身中心舒適堡結業，現時由醫美集團perFACE接手，以perFIT的名義重開。消費者委員會總幹事黃鳳嫺今日（15日）指，因牽涉法律技術性問題，消委會至今未能確認perFIT接手是否法律上的「業務轉讓」，所以perFIT未必有責任全盤承認舒適堡的合約。

黃鳳嫺指，消委會一直有與perFIT接觸，對方洽談態度良好。她表示，目前perFIT有提供剩餘服務同意書，在舒適堡之前營運的旺角及灣仔分店向前舒適堡會員提供三年免費服務，之後就要付費使用，消費者簽署同意書後、即代表同意轉讓個人資料。她提醒，由於健身和美容的同意書是分開的，所以消費者要看清楚條款。

她表示，舒適堡結業相關的投訴中，涉及金額最高的一宗超過202萬，亦有近10%的投訴涉款超過10萬，當中很多的合約內容十分複雜，有些投訴更牽涉不只一張合約。因牽涉法律技術性問題，消委會至今未能確認perFIT接手是否法律上的「業務轉讓」，所以perFIT未必有責任全盤承認舒適堡的合約。她呼籲有大額損失的消費者應個別與perFIT洽談，以爭取最大權益。她亦表示，目前只關注消費者的權益，所以已經沒有與舒適堡第一任頂手人Healthy聯絡。